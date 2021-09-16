16 сентября
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Жизнь

За развратные фото, отправленные девочке из Барнаула, нижегородец получил в суде «минимум»

В Алтайском крае осудили жителя Нижегородской области, который полгода в соцсети развращал девочку, сообщает региональный СК.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

25-летний нижегородец с марта по октябрь 2020 года переписывался в соцсети с 13-летней жительницей Барнаула.

«Он отправлял свои фото и видео интимного характера, тем самым развращая несовершеннолетнюю», — рассказали в ведомстве.

Мужчину обвинили в «развратных действиях в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».

Суд отправил нижегородца на 3 года 2 месяца в колонию общего режима. Кстати, статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее житель Москвы получил серьезный срок за развращение другой алтайской девочки — 12 лет в колонии строгого режима.

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