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Происшествия

Москвич получил серьезный срок за развращение девочки из Алтайского края

36-летний житель Москвы вел интимную переписку с девочкой из Алтайского края, которой нет 14 лет. Мужчина знал о возрасте ребенка и все равно присылал ей видеоролики порнографического характера, рассказали в СУ СКР по региону.

Телефон. СМС.
Телефон. СМС.
СС0

Мужчина познакомился с несовершеннолетней в ноябре 2018 года. Он стал вести с ней переписку на интимные темы, высылал неприличные ролики и развращал ребенка.

После того, как об этом узнали следственные органы, оперативники без труда вычислили злоумышленника. Его задержали и доставили в Алтайский край.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее 37-летнему жителю Москвы вынесли приговор за развращение детей в интернете. Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы строгого режима.

В июне Алтайский краевой суд приговорил к 24 годам колонии жителя Белгорода, который уговорил малолетнего барнаульца прислать ему порнографические фото и видео со своим участием за деньги.

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