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Жизнь

За 40 секунд показали на видео эволюцию Земли

Геофизики показали всю траекторию движения тектонических плит и миллиард лет эволюции Земли за 40 секунд.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

Именно за последний миллиард лет движение литосферных плит повлияло на изменение климата, океанических течений, вулканическую активность и интенсивность поступления солей из-под поверхности планеты в водоемы, уверены исследователи, пишет «Росбалт».

Таким коротким видео ученые хотели наглядно показать всю относительность времени, когда речь идет о таких масштабах.

На экране океаны возникают и пропадают за доли секунды, в процессе непрерывного движения меняются и очертания континентов, они перемещаются.

Материал представило издание Earth-Science Reviews.

Между тем Алтайский краеведческий музей открыл выставку по палеонтологии «Доисторические миры». Впервые на выставке покажут около 200 уникальных предметов, связанных с эволюцией всего живого на Земле.

Посетителям разрешат не только посмотреть на богатый подводный доисторический мир, но и подержать в руках настоящих «свидетелей эволюции».

Среди них — брахиоподы, гастроподы, морские лилии, трилобиты, белемниты и многие другие вымершие организмы.

Выставка продлится продлится до 29 августа.

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