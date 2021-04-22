За 40 секунд показали на видео эволюцию Земли

Именно за последний миллиард лет движение литосферных плит повлияло на изменение климата, океанических течений, вулканическую активность и интенсивность поступления солей из-под поверхности планеты в водоемы, уверены исследователи, пишет «Росбалт».
Таким коротким видео ученые хотели наглядно показать всю относительность времени, когда речь идет о таких масштабах.
На экране океаны возникают и пропадают за доли секунды, в процессе непрерывного движения меняются и очертания континентов, они перемещаются.
Материал представило издание Earth-Science Reviews.
Между тем Алтайский краеведческий музей открыл выставку по палеонтологии «Доисторические миры». Впервые на выставке покажут около 200 уникальных предметов, связанных с эволюцией всего живого на Земле.
Посетителям разрешат не только посмотреть на богатый подводный доисторический мир, но и подержать в руках настоящих «свидетелей эволюции».
Среди них — брахиоподы, гастроподы, морские лилии, трилобиты, белемниты и многие другие вымершие организмы.
Выставка продлится продлится до 29 августа.