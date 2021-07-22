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Жизнь

За смерть от инфаркта в пандемию с сибирской больницы взыскали 2 млн рублей

В Забайкалье суд удовлетворил иск семьи пациента, умершего из-за некачественного оказания медпомощи в разгар пандемии коронавируса, сообщает «Сибирь.Реалии» (признана инагентом).

Суд.
Суд.
Pixabay.com

59-летний мужчина из поселка Шерловая Гора умер в апреле 2020 года, до этого он несколько дней жаловался врачам на сильные боли в сердце.

Как сообщила изданию адвокат семьи пациента, скорая помощь прибыла спустя большой период времени.

«В больнице объяснили это тем, что свободен только коронавирусный экипаж, который на вызов по кардиологии выехать не может. Медики в итоге сделали больному ЭКГ, но дефибриллятора и кислорода у них с собой не оказалось, хотя это была соматическая бригада. Он умер дома от инфаркта», — рассказала юрист.

В страховой компании подтвердили, что медики незаконно отказали пациенту в госпитализации в специализированный стационар, что привело к его смерти.

При этом служебная проверка забайкальского минздрава не обнаружила нарушений в действиях врачей.

Суд удовлетворил иск семьи умершего — Борзинская центральная больница должна выплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда.

Примечательно, что на следующий день после смерти мужчины в поселке запустили дополнительную спецбригаду скорой медпомощи.

Ранее похожая ситуация произошла в одном из поселков Хакасии, где даже после гибели троих детей власти не увидели смысла держать там медиков.

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