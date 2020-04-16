За сутки в Алтайском крае не прибавилось подтвержденных случаев Covid-19

Число заболевших составляет 48 человек.
География распространения
- Барнаул — 34,
- Заринск — 1,
- Бийск — 1,
- Новоалтайск — 1,
- Рубцовск — 1
- Павловский район — 3,
- Крутихинский район — 3,
- Первомайский район — 2,
- Советский район — 2.
Всего в в крае на инфекцию обследовали 11 650 человек, под меднаблюдением находится 1 083 человека.
«Специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю продолжается работа с ранее выявленными контактными лицами, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием», — добавили в оперштабе.