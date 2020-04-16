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Жизнь

За сутки в Алтайском крае не прибавилось подтвержденных случаев Covid-19

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Алтайском крае не изменилось за сутки, сообщил утром 16 апреля оперативный штаб.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

Число заболевших составляет 48 человек.

География распространения

  • Барнаул — 34,
  • Заринск — 1,
  • Бийск — 1,
  • Новоалтайск — 1,
  • Рубцовск — 1
  • Павловский район — 3,
  • Крутихинский район — 3,
  • Первомайский район — 2,
  • Советский район — 2.

Всего в в крае на инфекцию обследовали 11 650 человек, под меднаблюдением находится 1 083 человека.

«Специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю продолжается работа с ранее выявленными контактными лицами, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием», — добавили в оперштабе.

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