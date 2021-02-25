Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -15°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

За сутки в Алтайском крае умерло 12 больных COVID-19

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровел 151 пациент (сутками ранее закрыли 93 больничных), умерло 12 человек, сообщили 25 февраля в оперативном штабе.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Всего в госпиталях, по последним данным, 1 496 человек с COVID-19 и 520 с вирусной пневмонией.

366 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 91 из них на аппаратах ИВЛ.

Общее число заболевших в крае составляет 43 126 человек. Выздоровели всего 38 531, умерло 2 292 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 43,
  • Бийск — 13,
  • Камень-на-Оби, Рубцовск — по 9 заболевших,
  • Яровое — 6,
  • Благовещенский, Крутихинский, Михайловский районы — по 5 заболевших,
  • Первомайский район, Солтонский районы — по 4 заболевших,
  • Алейский, Бийский, Кытмановский, Немецкий национальный районы — по 3 заболевших,
  • Заринск, Новоалтайск, Заринский, Калманский, Кулундинский, Рубцовский, Целинный районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Зональный, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

Всего 32 949 (за сутки никто не привился) человек в крае получили первую прививку и 14 169 (+1605 за сутки) человек полностью привиты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость