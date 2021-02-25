За сутки в Алтайском крае умерло 12 больных COVID-19

Всего в госпиталях, по последним данным, 1 496 человек с COVID-19 и 520 с вирусной пневмонией.
366 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 91 из них на аппаратах ИВЛ.
Общее число заболевших в крае составляет 43 126 человек. Выздоровели всего 38 531, умерло 2 292 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 43,
- Бийск — 13,
- Камень-на-Оби, Рубцовск — по 9 заболевших,
- Яровое — 6,
- Благовещенский, Крутихинский, Михайловский районы — по 5 заболевших,
- Первомайский район, Солтонский районы — по 4 заболевших,
- Алейский, Бийский, Кытмановский, Немецкий национальный районы — по 3 заболевших,
- Заринск, Новоалтайск, Заринский, Калманский, Кулундинский, Рубцовский, Целинный районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Зональный, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
Всего 32 949 (за сутки никто не привился) человек в крае получили первую прививку и 14 169 (+1605 за сутки) человек полностью привиты.