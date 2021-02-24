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Жизнь

По 11 больных коронавирусом умирает в Алтайском крае второй день подряд

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 142 новых диагноза COVID-19, выздоровело 93 пациента, умерло 11 человек (как и сутками ранее), сообщили 24 февраля в оперштабе.

Медицина.
Медицина.
СС0

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находится 1 538 человек и 570 пациентов с вирусной пневмонией.

Тяжелобольных 361 человек, из них 91 на ИВЛ.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 42 988 человек. Выздоровели всего 38 380, умерло 2 280 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 52,
  • Бийск — 17,
  • Камень-на-Оби — 7,
  • Рубцовск — 5,
  • Солтонский район — 4,
  • Алейск, Славгород, Благовещенский, Быстроистокский, Крутихинский, Поспелихинский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
  • Заринск, Новоалтайск, Зональный, Кулундинский, Кытмановский, Михайловский, Родинский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
  • Бурлинский, Завьяловский, Заринский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Романовский, Суетский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

32 949 (+41 за сутки) человек получили первую прививку и 12 564 (+10) человека полностью привиты.

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