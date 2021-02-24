По 11 больных коронавирусом умирает в Алтайском крае второй день подряд

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находится 1 538 человек и 570 пациентов с вирусной пневмонией.
Тяжелобольных 361 человек, из них 91 на ИВЛ.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 42 988 человек. Выздоровели всего 38 380, умерло 2 280 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 52,
- Бийск — 17,
- Камень-на-Оби — 7,
- Рубцовск — 5,
- Солтонский район — 4,
- Алейск, Славгород, Благовещенский, Быстроистокский, Крутихинский, Поспелихинский, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
- Заринск, Новоалтайск, Зональный, Кулундинский, Кытмановский, Михайловский, Родинский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
- Бурлинский, Завьяловский, Заринский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Романовский, Суетский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
32 949 (+41 за сутки) человек получили первую прививку и 12 564 (+10) человека полностью привиты.