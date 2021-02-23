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Жизнь

Еще 11 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

146 новых диагнозов COVID-19 подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Выздоровело 138 пациентов, умерло 11 человек, сообщил 23 февраля оперативный штаб региона.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Всего в ковидных госпиталях находятся 1 513 человек с коронавирусной инфекцией и 568 пациентов с вирусной пневмонией.

362 человека в тяжелом состоянии (на одного больше, чем сутками ранее), из них 95 на аппаратах ИВЛ (+2 человека).

Общее число заболевших в крае с начала эпидемии составляет 42 846 человек. Выздоровело всего 38 287 пациентов, умерло уже 2 269 больных.

Новые случаи

  • Барнаул — 35,
  • Заринск — 8,
  • Бийск, Камень-на-Оби — по 7 заболевших,
  • Славгород, Локтевский район — по 6 заболевших,
  • Рубцовск, Благовещенский, Кулундинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский районы — по 5 заболевших,
  • Бийский, Калманский, Крутихинский районы — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Алейский, Курьинский, Немецкий национальный, Родинский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
  • Ключевской, Краснощековский, Кытмановский, Первомайский, Петропавловский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Змеиногорский, Зональный, Тальменский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

32 908 (+300 за сутки) человек получили первую прививку и 12 554 (+98) человека полностью привиты.

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