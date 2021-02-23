Еще 11 пациентов с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

146 новых диагнозов COVID-19 подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Выздоровело 138 пациентов, умерло 11 человек, сообщил 23 февраля оперативный штаб региона.

Всего в ковидных госпиталях находятся 1 513 человек с коронавирусной инфекцией и 568 пациентов с вирусной пневмонией.

362 человека в тяжелом состоянии (на одного больше, чем сутками ранее), из них 95 на аппаратах ИВЛ (+2 человека).

Общее число заболевших в крае с начала эпидемии составляет 42 846 человек. Выздоровело всего 38 287 пациентов, умерло уже 2 269 больных.

Новые случаи

Барнаул — 35,

Заринск — 8,

Бийск , Камень-на-Оби — по 7 заболевших,

Камень-на-Оби — по 7 заболевших, Славгород , Локтевский район — по 6 заболевших,

Локтевский район — по 6 заболевших, Рубцовск , Благовещенский , Кулундинский , Михайловский , Павловский , Поспелихинский районы — по 5 заболевших,

Благовещенский Кулундинский Михайловский Павловский Поспелихинский районы — по 5 заболевших, Бийский , Калманский , Крутихинский районы — по 4 заболевших,

Калманский Крутихинский районы — по 4 заболевших, Новоалтайск , Алейский , Курьинский , Немецкий национальный , Родинский , Третьяковский районы — по 3 заболевших,

Алейский Курьинский Немецкий национальный Родинский Третьяковский районы — по 3 заболевших, Ключевской , Краснощековский , Кытмановский , Первомайский , Петропавловский , Хабарский районы — по 2 заболевших,

Краснощековский Кытмановский Первомайский Петропавловский Хабарский районы — по 2 заболевших, Белокуриха , Змеиногорский , Зональный , Тальменский , Топчихинский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

32 908 (+300 за сутки) человек получили первую прививку и 12 554 (+98) человека полностью привиты.