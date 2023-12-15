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Жизнь

Забег Дедов Морозов пройдет в "Изумрудном" парке

16 декабря в парке пройдет необычный забег, приуроченный к Новому году, сообщает пресс-служба "Изумрудного".

Дед Мороз из Великого Устюга.
Дед Мороз из Великого Устюга.
Анна Зайкова

Требования к участникам

  • Костюмы и необходимый реквизит (в том числе санки).
  • Группа поддержки команды — не менее 7 человек.
  • Участниками могут стать творческие группы и отдельные исполнители, представляющие вузы, ссузы, некоммерческие и коммерческие организации.
  • Количество участников от одной организации — не более двух (Дед Мороз и Снегурочка).
  • Возраст участников от 16 лет.

В качестве зрителей приглашаются жители и гости города.

Сбор — в 14:30. Начало — в 15:00.

Также на электронную почту, указанную в посте, необходимо прислать заявку об участии.

Ранее в барнаульском парке "Изумрудный" прошло голосование по названию белочки.

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