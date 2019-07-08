«Не вздумай бросить!». Как в Барнауле прошел чемпионат по переносу жен

Ко Дню семьи, любви и верности в Барнауле в четвертый раз прошел чемпионат по переносу жен. Участвовать в нем отважились 13 пар, которым предстоял бег по пересеченной местности с препятствиями. Как это было и почему не все смогли дойти до финиша — в репортаже altapress.ru.

Такие веселые семейные соревнования постоянно проводятся во многих странах мира и пользуются там большой популярностью. Например, в Финляндии забеги устраиваются по трассе, усыпанной песком и гравием. Да еще и водные препятствия нужно преодолеть. Тут главное мужику — не рухнуть в воду или грязь. Иначе дело кончится семейным скандалом.

В Барнауле организаторы из парка «Лесная сказка» решили не слишком издеваться над участниками, чтобы они не получили травму. Поэтому предложили семейным парам короткую дистанцию (250 м) и несколько препятствий в виде лавочек, колес и проч. Однако перепрыгнуть лавочку мужчинам нужно было в 30-градусную жару с женой на плечах.

Мужьям невольно пришлось демонстрировать и отвагу, и сноровку, и хорошую физическую подготовку. «Брось сейчас же — тебе легче станет!» — весело кричали болельщики, когда начались забеги.

Сергей Прохоров, священник храма Иоанна Богослова, открыл семейный праздник, поздравил всех присутствующих, а также пожелал участникам удачи в борьбе за «немалый приз». Паре, которая первой добежит до финиша, полагалось 10 тыс. рублей.

«По идее я должен очень быстро провести это мероприятие — ведь у нас есть пара с фамилией Путины, — шутил директор парка Сергей Писарев. — Вы думаете, если они — Путины, то сразу же и победители? Ничего подобного!».

Чемпионами соревнований стали Анна и Алексей Глазковы. Они преодолели финальную дистанцию меньше, чем за 20 секунд. «Вот это скорость!» — восхищались мужики. «Вот это любовь!» — завидовали чемпионке болельщицы.

На следующий год организаторы праздника пообещали придумать что-нибудь необычное. Они рассчитывают, что число участников семейного забега будет только расти.

Евгения Федорова