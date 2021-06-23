Заболеваемость COVID-19 растет в Алтайском крае. За сутки заразились 119 человек и 11 умерли

В Алтайском крае, по данным на 23 июня, зарегистрировали 119 новых случаев заболевания коронавирусом и 11 смертей. Три пациента выздоровели, сообщает региональный оперштаб.

На 23 июня всего в крае инфицированных — 53 288 (в том числе 3 593 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 146 пациента, из них за прошедшие сутки — 3.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1179 человек.

«Кроме этого, 328 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 212 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

«Развернуто 1812 коек, к кислороду имеют подключение 1670, с ИВЛ — 189. Резервных коек: 1812 — 1179 — 328 = 305», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 290, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 121.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 377 человек: из них 11 — за прошедшие сутки (10 из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 408 человек (по иным причинам смерти — 969).

На коронавирусную инфекцию обследовали 1 540 818 человек. На 23 июня в регионе прививается 298 692 человека: 53 062 — получили первую прививку, 245 630 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Напомним, 22 июня в Алтайском крае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом.