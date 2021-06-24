+130. Заболеваемость коронавирусом продолжает уверенно нарастать в Алтайском крае

На 24 июня всего в крае инфицированных — 53 418 (в том числе 3 596 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 147 пациентов, из них за прошедшие сутки — 1.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 299 человек.
«Кроме этого, 330 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 243 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
«Развернуто 1812 коек, к кислороду имеют подключение 1670, с ИВЛ — 189. Резервных коек: 1812 — 1229 — 330 = 253», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 300, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 114.
За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 384 человека: из них 7 — за прошедшие сутки (4 из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 412 человек (по иным причинам смерти — 972).
На коронавирусную инфекцию обследовали 1 545 425 человека. На 24 июня в регионе прививается 298 692 человека: 53 062 — получили первую прививку, 245 630 — получили две прививки (полностью вакцинированы).
Ранее алтайский минздрав объяснил очереди на прививку от коронавируса и нехватку вакцины.
Из новых 130 заболевших по данным на 24 июня: Барнаул — 61, Бийск — 19, Рубцовск — 13, Камень-на-Оби — 4, Заринск и Заринский район — по 3, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Зональный, Крутихинский, Кытмановский, Павловский, Солтонский, Чарышский и Шелаболихинский районы — по 2, Бийский, Волчихинский, Ключевской, Красногорский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский и Целинный районы — по 1.