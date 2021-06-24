+130. Заболеваемость коронавирусом продолжает уверенно нарастать в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 24 июня, зарегистрировали 130 новых случаев заболевания коронавирусом и 7 смертей, и лишь один пациент выздоровел, сообщает региональный оперштаб.

На 24 июня всего в крае инфицированных — 53 418 (в том числе 3 596 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 147 пациентов, из них за прошедшие сутки — 1.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 299 человек.

«Кроме этого, 330 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 9 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 243 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Анализы. CC0

«Развернуто 1812 коек, к кислороду имеют подключение 1670, с ИВЛ — 189. Резервных коек: 1812 — 1229 — 330 = 253», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 300, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 114.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 384 человека: из них 7 — за прошедшие сутки (4 из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 412 человек (по иным причинам смерти — 972).

На коронавирусную инфекцию обследовали 1 545 425 человека. На 24 июня в регионе прививается 298 692 человека: 53 062 — получили первую прививку, 245 630 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее алтайский минздрав объяснил очереди на прививку от коронавируса и нехватку вакцины.