17 мая
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Жизнь

Заботливую совиную маму показали в алтайском заказнике

Бородатую неясыть - хищную птицу из семейства совиных - вместе с птенцами запечатлели в заказнике "Обской", сообщает Минприроды Алатйского края.

Бородатая неясыть
Бородатая неясыть
Фото - Наталия Трофимова

Название эта сова получила за черное пятно под клювом, которое похоже на бороду.

На кадрах, которые снял инспектор "Алтайприроды" Владимир Меновщиков, заботливая мама-сова размеренно кормит своих малышей.

Размах крыльев бородатой неясыти может достигать полутора метров. К тому же, несмотря на спокойствие в объективе камеры, птица может вести себя агрессивно.

Сова яростно атакует любого приближающегося врага и может навредить человеку сильными ударами когтей в голову или спину. Поэтому близко к гнезду подходить не следует.

Кстати, бородатую неясыть занесли в Красную книгу Алтайского края.

Ранее в барнаульском зоопарке показали, как крошки-тигрята делают первые самостоятельные шаги.

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