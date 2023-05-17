Крошки-тигрята делают первые самостоятельные шаги в барнаульском зоопарке

Тигрята родились в барнаульском зоопарке 16 апреля, а через месяц уже начали делать попытки самостоятельно гулять по территории.

В 2023 году в зоопарке часто рождались малыши. Например, в январе детеныши появились у гималайской медведицы Даши, а позднее - черный и голосистый котенок родился у леопардов Сильвы и Маврика.

На Пасху же пополнением порадовали сразу и тигры, и львы.

Через некоторое время сотрудникам зоопарка удалось запечатлеть заботливую маму Багиру и ее троих тигрят на видео.

Спустя месяц от рождения малыши уже вполне самостоятельные, даже пытаются рычать и учатся ходить.

Ранее стало известно, что малыш львенок из Барнаула отправится в зоопарк Самары.