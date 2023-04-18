«Детский сад котят»: новорожденные тигрята в Барнауле попали на видео

В зоопарке «Лесная сказка» в Барнауле на Пасху 16 апреля родились тигрята и львята. Первые котята попали на видео.

На кадрах можно увидеть мать Багиру и трех ее тигряток, которым еще не придумали имена.

«Багира умница! Заботливая мамочка» — написал директор зоопарка Сергей Писарев.

В тот же день, 16 апреля, львица Ая родила львят.

Львята в барнаульском зоопарке. Сергей Писарев

«Детский сад котят» — написал Писарев.

В 2023 году аист часто навещает барнаульский зоопарк. В январе на свет появились малыши у гималайской медведицы Даши. Родились они от медведя Жорика, который скончался накануне Нового года.

В этом же месяце родился черный и голосистый котенок у леопардов Сильвы и Маврика.

А в марте барнаульский зоопарк пополнили целых 12 козлят. Три нубийских и девять камерунских. Из них всего три козла. Остальные — козочки.

Посмотрите на этих маленьких очаровашек: