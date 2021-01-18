«Забудьте привычку откладывать дела на завтра». Астрологический прогноз на 18−24 января

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 18 по 24 января. Кому прислушаться к друзьям, кому — к единомышленникам, а кому — к внутреннему голосу, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

У Овнов наступает неделя внутренней замкнутости и изоляции от внешнего мира. И это нормально — прежде чем начать активно жить после новогодних праздников, нужно набраться сил. Но следите за тем, чтобы это не переросло в обыкновенную лень и прокрастинацию.

Телец

У вас наконец-то реализуются все планы. Хороший период для заработков. Однако обратите внимание на баланс материального и духовного. Главное, чтобы жажда наживы не затмила нечто большее — близких людей и их чувства.

Близнецы

У Близнецов — хороший период для повышения по карьерной лестнице. Смело можете продвигать свои рационализаторские предложения и идеи. Ваши проекты оценят и поддержат. Только не забывайте, что жизнь не только работа, иначе быстро выгорите.

Рак

Вы наконец-то найдете выход из сложной ситуации, в которой находитесь много месяцев. Постарайтесь забыть привычку откладывать решение, а соберитесь с мыслями и сделайте правильный шаг. Будет просто — мудрости у вас сейчас хоть отбавляй.

Мудрость на заборах. trinixy.ru/

Лев

Львам стоит обратить внимание на предчувствия, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Вас ждет несколько ситуаций, в которых без интуиции не обойтись. Запомните, что вам снилось на этой неделе — это пригодится.

Дева

Девы могут поссориться с любимым человеком. Постарайтесь проявить терпение, иначе рискуете оказаться в одиночестве. В первую очередь, разберитесь в причине конфликта — предпосылки к нему появились не сегодня.

Весы

Весам стоит позаботиться о здоровье и самочувствии. Самое время записаться в спортзал. А еще хорошо начать комплексное применение витаминов (после консультации врача, конечно). Старайтесь больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Если же вы заболели — не переносите недуг на ногах. Пожалейте себя и идите на больничный.

Скорпион

Скорпионы всю неделю будут романтически настроены. Объясните своему партнеру, что нуждаетесь в приятных словах и красивых поступках. Если же близкого человека нет — самое время его найти. Дайте себя осчастливить. Старайтесь больше улыбаться и проводить время в обществе.

Баллончик с краской. Граффити. CC0

Стрелец

У вас благоприятный период для переезда или ремонта. Причем он может быть не только капитальным, но и косметическим. Даже если вы сделаете перестановку, заметите, как это хорошо отразиться на вашем настроении.

Козерог

Вспомните давно забытые увлечения. Займитесь тем, что не приносит материального дохода, но дает невероятно приятные чувства и переживания. Поживите эту неделю для души, а не для головы. Сходите на каток или покатайтесь на лыжах.

Водолей

Водолеи, подумайте о том, как давно вы не встречались с друзьями. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы вернуть эти приятные минуты. Не важно, будет это разговор по телефону или совместная поездка за город.

Рыбы

Ваша самооценка может пошатнуться. Никого не слушайте, делайте, что считаете нужным и бегите от тех, кто вас критикует, к тем, кто вдохновляет и помогает. Если на этой неделе Рыбам потребуется принять серьезное решение, лучше перенесите его на следующую.

Одиночество. CCO