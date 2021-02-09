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Жизнь

Зачем алтайский чиновник Андрей Щукин собирает досье на барнаульские сугробы

Бывший лидер ЛДПР на Алтае, а ныне заместитель начальника управления юстиции Алтайского края и координатор проекта «Народный контроль» («Единая Россия») в регионе Андрей Щукин просит барнаульцев сообщать ему информацию о сугробах на крышах.

Борис Трофимов и Андрей Щукин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Борис Трофимов и Андрей Щукин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Анна Зайкова

О некачественной уборке снега можно рассказать по телефону «горячей линии» 8−800−700−51−22 или в WhatsApp (+7 913 488 89 54), сопроводив свое сообщение фотографией сугроба и адресом дома, на крыше которого он образовался, сообщили в алтайском реготеделении «Единой России».

Всю информацию будут передавать в надзорные органы, но до этого попытаются наладить взаимодействие с управляющими организациями, обещает Щукин.

«Ежегодно не убранный вовремя снег или наледь падают на крыши автомобилей, наносят вред имуществу и, нередко, травмы пешеходам. Бывают, конечно, разные ситуации, но многого можно избежать, если управляющие организации будут своевременно и качественно исполнять свои обязанности. И мы им в этом поможем», — заявил он.

Заняться пристальным контролем единороссов сподвигло потепление, многочисленные сообщения в СМИ и соцсетях об упавшем с крыши снеге.

Ранее altapress.ru писал, что упавшим снегом в Барнауле повредило 13 автомобилей и два газопровода.

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