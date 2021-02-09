Зачем алтайский чиновник Андрей Щукин собирает досье на барнаульские сугробы

О некачественной уборке снега можно рассказать по телефону «горячей линии» 8−800−700−51−22 или в WhatsApp (+7 913 488 89 54), сопроводив свое сообщение фотографией сугроба и адресом дома, на крыше которого он образовался, сообщили в алтайском реготеделении «Единой России».

Всю информацию будут передавать в надзорные органы, но до этого попытаются наладить взаимодействие с управляющими организациями, обещает Щукин.

«Ежегодно не убранный вовремя снег или наледь падают на крыши автомобилей, наносят вред имуществу и, нередко, травмы пешеходам. Бывают, конечно, разные ситуации, но многого можно избежать, если управляющие организации будут своевременно и качественно исполнять свои обязанности. И мы им в этом поможем», — заявил он.