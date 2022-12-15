Зачем известная на Алтае компания вновь заманивает людей в лес

1 Каким будет открытие сезона?

Лыжный сезон на Трассе здоровье почти «совершеннолетний» — в этом году ему стукнет 17 лет. В компании «Мария-Ра» обещают, что течении дня, 18 декабря, всех приехавших в лес будут ждать угощения. На Трассе здоровья организуют два пункта питания — один на стартовой площадке лыжной базы «Динамо», второй — на пятом километре.

«Приходите всей семьей, чтобы получить позитивные эмоции от прогулки, общения с друзьями и близкими, получить заряд бодрости и здоровья, насладиться ароматом зимнего леса», — говорится в сообщении компании.