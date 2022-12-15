15 декабря
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Жизнь

Зачем известная на Алтае компания вновь заманивает людей в лес

18 декабря в Барнауле на Трассе здоровья пройдет открытие лыжного сезона. По традиции проводит его компания «Мария-Ра», которая ежегодно вкладывается в развитие спортивного объекта. Чего ждать на трассе в ближайшие выходные и в течении зимы, читайте в разборе altapress.ru.

Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья"
Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья"
Анна Зайкова
1 Каким будет открытие сезона?

Лыжный сезон на Трассе здоровье почти «совершеннолетний» — в этом году ему стукнет 17 лет. В компании «Мария-Ра» обещают, что течении дня, 18 декабря, всех приехавших в лес будут ждать угощения. На Трассе здоровья организуют два пункта питания — один на стартовой площадке лыжной базы «Динамо», второй — на пятом километре.

«Приходите всей семьей, чтобы получить позитивные эмоции от прогулки, общения с друзьями и близкими, получить заряд бодрости и здоровья, насладиться ароматом зимнего леса», — говорится в сообщении компании.

2 А что будет зимой?

Работать пункты питания будут всю зиму. Каждые выходные и праздничные на Трассе здоровья будут угощать людей чаем и сладостями с 10.00 до 17.00 при температуре до -25 градусов.

Открытие лыжного сезона-2018 на &quot;Трассе здоровья&quot;
Открытие лыжного сезона-2018 на «Трассе здоровья»
Анна Зайкова
3 Как изменилась Трасса здоровья?

Ежегодно на содержание Трассы здоровья «Мария-Ра» тратит около 25 млн рублей. Об этом в интервью ИД «Алтапресс» рассказал совладелец компании Александр Ракшин. А всего затраты на социальные проекты «Марии-Ра» каждый год составляют более 80 млн рублей.

Ежегодно Трассу здоровья подсыпают и выравнивают, завозя сюда по сотне машин песка в год. Это позволяет сделать маршрут через лес без ухабов и луж, а саму лыжня зимой более ровной.

Открытие лыжного сезона-2018 на &quot;Трассе здоровья&quot;
Открытие лыжного сезона-2018 на «Трассе здоровья»
Анна Зайкова
4 Что еще здесь происходило?

Барнаульскую Трассу здоровья «Мария-Ра» приводит в порядок постоянно, стараясь сделать ее максимально комфортной. В 2017 году здесь установили зоны отдыха с навесом, которые помогают преодолеть дистанцию пожилым и тем, кто пришел на прогулку с детьми.

В 2018 году компания отремонтировала два моста и основательно почистила трассу от согнутых и поваленных деревьев после сильного урагана. В 2019-ом — вместе с барнаульцами высадила новые деревья.

Сейчас акцент делается на благоустройство дальней части трассы.

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