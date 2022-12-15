Зачем известная на Алтае компания вновь заманивает людей в лес

Лыжный сезон на Трассе здоровье почти «совершеннолетний» — в этом году ему стукнет 17 лет. В компании «Мария-Ра» обещают, что течении дня, 18 декабря, всех приехавших в лес будут ждать угощения. На Трассе здоровья организуют два пункта питания — один на стартовой площадке лыжной базы «Динамо», второй — на пятом километре.
«Приходите всей семьей, чтобы получить позитивные эмоции от прогулки, общения с друзьями и близкими, получить заряд бодрости и здоровья, насладиться ароматом зимнего леса», — говорится в сообщении компании.
Работать пункты питания будут всю зиму. Каждые выходные и праздничные на Трассе здоровья будут угощать людей чаем и сладостями с 10.00 до 17.00 при температуре до -25 градусов.
Ежегодно на содержание Трассы здоровья «Мария-Ра» тратит около 25 млн рублей. Об этом в интервью ИД «Алтапресс» рассказал совладелец компании Александр Ракшин. А всего затраты на социальные проекты «Марии-Ра» каждый год составляют более 80 млн рублей.
Ежегодно Трассу здоровья подсыпают и выравнивают, завозя сюда по сотне машин песка в год. Это позволяет сделать маршрут через лес без ухабов и луж, а саму лыжня зимой более ровной.
Барнаульскую Трассу здоровья «Мария-Ра» приводит в порядок постоянно, стараясь сделать ее максимально комфортной. В 2017 году здесь установили зоны отдыха с навесом, которые помогают преодолеть дистанцию пожилым и тем, кто пришел на прогулку с детьми.
В 2018 году компания отремонтировала два моста и основательно почистила трассу от согнутых и поваленных деревьев после сильного урагана. В 2019-ом — вместе с барнаульцами высадила новые деревья.
Сейчас акцент делается на благоустройство дальней части трассы.
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