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Жизнь

«Зачем ты это сделал?»: полиция пришла к депутату, заявившему о нехватке еды на севере Сибири

Красноярский депутат Михаил Иваницкий рассказал в своем Instagram о визите полицейских после видео про дефицит продуктов в магазинах на севере региона.

Пустые полки в магазине.
Пустые полки в магазине.
Наталья Лапина

Ранее Иваницкий опубликовал видео, сообщив, что уже месяц в Хатанге нет продуктов питания — мясной и молочной продукции, яиц, овощей и фруктов.

«Невозможно купить даже „борщевой набор“. Все из-за транспортной логистики, которая „зашилась“ из-за большого потока пассажиров. Грузовых самолетов нет, а чартерная компания в первую очередь считают свою прибыль, а не благополучие населения», — отметил депутат, пояснив, что продукты на север региона завозят самолетами.

Он также подчеркнул, что администрации района нет дела до дефицита, поскольку «у них всегда завалены прилавки продуктами и низкие цены по сравнению с нашими».

«Чиновники не поймут простых людей, потому что они живут в других условиях и им это все чуждо, вот он вам и особый Таймырский статус!» — написал Иваницкий.

Видео получило резонанс — о нехватке продуктов сообщили федеральные СМИ. Накануне к депутату пришла полиция.

«Пришли полицейские и взяли объяснение, зачем я это сделал. Мы не в 19 веке живем. Родители не могут купить ребенку творог или молоко — это уже не совсем хорошая ситуация. Люди ходят по магазинам как в квесте, как в игре „Сталкер“, и ищут продукты — это издевательство», — отметил Иваницкий.

Прокуратура не нашла дефицита продуктов. Однако, подчеркнул депутат, он зашел не в один магазин, а сразу обошел около десяти точек.

«Демонстрирую съемку других магазинов, чтобы было понимание, что ситуация действительно не простая. Много или мало продуктов — понятие, конечно, субъективное, но я верю своим глазам. И вам показываю», — добавил Иваницкий.

Ранее сообщали, что более 9 млн россиян недоедают, а сотни тысяч — на грани голода.

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