«Зачем вы делаете мне нервы»: стилист Сергей Зверев поскандалил в аэропорту Иркутска

Когда металлотедектор среагировал, Зверев заявил сотруднику службы безопасности о своем возмущении.

Зачем вы делаете мне нервы, вы что, не видите, кто перед вами стоит? Почему вы пропускаете террористов, которые потом делают нам нервы в самолете? А у меня молния на штанах пищит, а вы хотите показать людям какие вы крутые.