«Зачем вы делаете мне нервы»: стилист Сергей Зверев поскандалил в аэропорту Иркутска

Когда металлотедектор среагировал, Зверев заявил сотруднику службы безопасности о своем возмущении.
Сергей Зверев,
стилист:
Зачем вы делаете мне нервы, вы что, не видите, кто перед вами стоит? Почему вы пропускаете террористов, которые потом делают нам нервы в самолете? А у меня молния на штанах пищит, а вы хотите показать людям какие вы крутые.
Зверев поспешил поделиться эмоциями в соцсетях. Там он утверждает, что рамка звенела из-за крестика на шее и молнии на брюках: «Меня обвинили в терроризме и приказали снять все металлические аксессуары, и потребовали действовать указаниям работников аэропорта».
В пресс-службе иркутского аэропорта уточнили, что сотрудники службы авиационной безопасности попросили Зверева снять все (что звенело, — прим. ред.), пройти досмотр еще раз.
«На что он стал реагировать неадекватно. Начал оскорблять сотрудников. Те ему пояснили, что есть инструкция, по которой все пассажиры проходят эту процедуры. Неважно, Зверев или не Зверев», — заявил руководитель пресс-службы АО «Международный аэропорт Иркутск» Клим Куликов в «Вестях Иркутска».