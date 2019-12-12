Управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин рассказал о банковской конкуренции, ставках по ипотеке и активности бизнеса

2019 год войдет в историю Алтайского края благодаря вводу крупных и современных предприятий, построенных в том числе за счет кредитных средств. Тысячи граждан реализовывали вместе с банками и свои индивидуальные проекты: покупали квартиры и строили дома, открывали бизнес или осваивали новые рынки. О том, насколько были активны жители края и какие в целом сложились тенденции в экономике региона, рассказал Сергей Никулин, управляющий банком ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

— Продукты, которые предлагают банки, на первый взгляд так мало отличаются друг от друга, что людям сложно сделать выбор. А где нет выбора — нет и конкуренции. В чем сегодня банки конкурируют друг с другом?

— Действительно, стандартная продуктовая линейка представлена определенным набором банковских услуг. На первый взгляд сходство может показаться большим. Решающими факторами при выборе финансового партнера являются не только ставки и стоимость услуг, но и удобство, качество и полнота предоставляемых сервисов.

В случае если сравнение происходит по ценовым параметрам, конечную стоимость стоит рассматривать с учетом использования всего комплекса услуг, предлагаемых банком. Поясню на примере ВТБ. У нас есть флагманский продукт — «Мультикарта». Заказать дебетовую или кредитную карту сегодня можно практически в любом банке. Вместе с ней наш клиент получает целый пакет услуг, которые делают ее использование наиболее выгодным, например предоставление бонусных опций. Одна из них позволяет снизить процент по кредиту. И чем больше траты по карте, тем ниже ставка. Есть возможность увеличить доходность по вкладу, накопить бонусные мили и купить авиабилет, воспользоваться бонусами для приобретения товаров в магазинах партнеров и т. п. Категорию можно менять ежемесячно в зависимости от своих потребностей. Выгода очевидна.

На практике мы видим, что при выборе банка для клиентов важно, удобны ли дистанционные каналы и онлайн-банкинг, можно ли получить консультацию через кол-центр, есть ли индивидуальное, премиальное обслуживание. Согласно нашей стратегии, планируется, что к 2022 году 70% наших пользователей будут активными в цифровых каналах, где им станут доступны 100% продуктов без визитов в офис.

Вектор задан

— В 2019 году объем ипотечного кредитования в крае впервые за четыре года несколько сократился. Вместе с тем выдачи ипотечных кредитов в ВТБ растут. Ваша версия — что повлияло на рост объема выдач в вашем банке?

— Ипотека традиционно является важнейшим инструментом улучшения жилищных условий. В ноябре ВТБ уже четвертый раз за год снизил процентные ставки по всей линейке ипотечных кредитов. Полагаю, что уже в ближайшее время мы увидим оживление интереса к ипотеке. Потому что без этого инструмента гражданам непросто решить свой жилищный вопрос, а строителям — строить жилье.

По итогам девяти месяцев объем ипотечных кредитов, предоставленных банком жителям Алтайского края, увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы выдали займов на сумму 5,8 млрд рублей и отмечаем, что спрос на кредитование сохраняется.

Определенную роль в этих результатах сыграл и интерес к ипотеке с господдержкой (для семей с двумя и более детьми, родившимися в 2018 году и позже. — Прим. ред.). ВТБ является активным участником данной программы, предлагая клиентам оформить кредит или рефинансирование под 5% годовых. Мы активно взаимодействуем с министерством социальной защиты региона с тем, чтобы больше людей узнавали об этой возможности.

— Алтайские риэлторы отмечают, что доля готового жилья при покупке в ипотеку увеличилась с 60% в прошлом году до 70% в текущем. С чем, на ваш взгляд, связана эта тенденция?

— На мой взгляд, все больше покупателей предпочитает заселяться в квартиры сразу после покупки, а не ждать сдачи строящегося объекта. Не стоит забывать, что жилье, приобретаемое по договорам купли-продажи у застройщика, также учитывается как вторичное. Думаю, по мере перехода застройщиков на проектное финансирование с применением эскроу-счетов тренд изменится, и через некоторое время баланс будет достигнут.

В крупных городах России ВТБ уже реализует проекты с использованием средств проектного финансирования. Несколько застройщиков завершили строительство, счета эскроу раскрыты.

— Ожидает ли рынок дальнейшее снижение ставок по ипотеке в 2020 году?

— Давать точные прогнозы, какими будут ставки по ипотечным кредитам, трудно — это зависит от ключевой ставки Банка России и ситуации в экономике. Вектор задан на понижение, и оно уже происходит. При этом в нынешнем году ВТБ неоднократно улучшал условия по кредитным продуктам. Последнее снижение коснулось ипотеки — сейчас ставка в рамках наших базовых программ опустилась до 8,6%. В ноябре этого года ВТБ улучшил условия выдачи ипотечных кредитов при первоначальном взносе более 50% и предоставил своим клиентам дисконт в размере 1 п. п., благодаря чему им стала доступна ставка в размере от 8,4%.

В следующем году мы намерены вплотную приблизиться к исторически минимальному уровню ставки в 8% годовых.

Интерес к РКО

— Кредитованию среднего и малого бизнеса все банки страны уделяют особое внимание. Как вы оцениваете работу ВТБ в Алтайском крае в этом направлении?

— Алтайский край — хорошая площадка для инвестиций и развития бизнеса. Наши ресурсы задействованы в социальных и инфраструктурных проектах, значимых для всего региона. В апреле ВТБ предоставил финансирование проекту по реконструкции краевого художественного музея одному из ведущих застройщиков Алтайского края. С участием средств банка вводятся в эксплуатацию и модернизируются крупные производственные предприятия, запускаются масштабные инвестиционные проекты.

Важное направление нашей работы — поддержка местного предпринимательства, в том числе с использованием действующих механизмов льготного кредитования. К нам обращаются клиенты, которые реализуют новые проекты, выходят на другие рынки, стараются диверсифицировать свой бизнес. Мы отвечаем им поддержкой, и наше взаимовыгодное сотрудничество трансформируется в результаты. Портфель кредитов ВТБ, выданных среднему и малому бизнесу края по итогам девяти месяцев текущего года, вырос на 6% и составил 17,3 млрд рублей.

— Если принять, что портфель кредитов среднему и малому бизнесу отражает структуру экономики региона, то какие отрасли можно выделить?

— Экономика Алтайского края — сложившийся многоотраслевой комплекс, где более половины валового регионального продукта приходится на промышленность, сельское хозяйство и торговлю. Отраслевая структура регионального кредитного портфеля СМБ в нашем банке выглядит следующим образом: около четверти объема занимают компании жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов; далее следуют предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (17%), сферы торговли (16%), лесной и деревообрабатывающей промышленности (15%). В течение 2019 года структура отраслей остается стабильной.

— Стандартный продукт, с которого начинается знакомство с банком, — расчетно-кассовое обслуживание. Какова востребованность банка в части РКО?

— Сегодня РКО — это целый комплекс банковских услуг, необходимых предпринимателям с любым объемом бизнеса. Потребности клиентов стремительно меняются, и для того, чтобы соответствовать их ожиданиям, очень важно формировать комплексные решения. Для нас работа со средним и малым бизнесом имеет приоритетное, стратегическое значение. И здесь мы уделяем внимание не только вопросу кредитования. Не так давно банк запустил новую линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания, чтобы предприниматели могли эффективнее развивать бизнес. С помощью набора универсальных решений нам удалось создать продукт, структуру и стоимость обслуживания которого можно изменить в зависимости от потребностей клиента. Он работает как тарифный конструктор, из которого пользователь собирает необходимый ему набор услуг. Такой подход получил высокую оценку и наших клиентов, и независимых экспертов: по данным исследования аналитического агентства MarksWebb в III квартале 2019 года, банк лидирует по показателю выгодности обслуживания для микро- и малых компаний отраслей торговли и сервиса.

Среди наших задач в рамках реализации стратегии ВТБ — перевод всей продуктовой линейки в цифровой формат для максимального удобства при взаимодействии клиентов с банком. Сегодня практически 100% всех необходимых платежей предприниматель может осуществить через личный кабинет «ВТБ Бизнес Онлайн». Причем не важно, в какой точке мира он находится.

— Сергей Анатольевич, 2019 год стал для ВТБ первым годом работы в объединенном формате в регионах своего присутствия. Что изменилось в работе?

— Наша задача — оперативно реагировать на запросы клиентов, сформировать оптимальные условия для работы. С момента объединения корпоративного и розничного направлений в единой структуре мы получили возможность комплексно оценить каждого клиента и обеспечить наиболее полное и эффективное предложение по самому широкому спектру услуг большого универсального банка.

Ставка на объединение бизнесов и трансформация ВТБ в универсальный банк уже дают очевидные результаты. По всем ключевым направлениям работы наблюдается рост показателей — и в розничном бизнесе, и в объеме поддержки регионального предпринимательства.