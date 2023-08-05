Заделанная на скандальном участке в Барнауле яма вновь провалилась после дождя

Дыра в асфальте появилась после прорыва трубы, сообщают очевидцы. Сперва в яме застряло колесо "Нивы Шевроле".
После того, как автомобиль спасли, в промытую яму попала местная жительница. Она провалилась в асфальт по грудь.
Выбраться женщине помог проходящий мимо сосед. Позже пострадавшая написала заявление в полицию - у нее были ушибы и гематомы. Возбудили уголовное дело о халатности.
Когда ситуацию приехали исправлять специалисты Водоканала, они не обнаружили проблем, а факт провалившегося автомобиля и человека не подтвердили - якобы их там уже не было, когда они приехали.
Правда, очевидцы утверждают, что позднее автомобиль коммунальщиков тоже угодил в яму.
Дыру заделали новым куском асфальта, но ненадолго - после недавнего ливня она вернулась вновь.
Местные жители уверены, что дело в прокладке водопровода под их улицами - они уже давно пытаются добиться отмены разрешения на его строительство.
По их словам, администрация Индустриального района не дождалась решения суда и выдала разрешение на работу, несмотря на "многочисленные нарушения, которые выявила прокуратура".
Водопровод тянут к строящемуся ЖК за их домами. При этом жители утверждают, что коммуникации можно было проложить другим путем, а не через их улицу, портя асфальт. Собственники также опасаются, что одними ямами дело не закончится и под землю начнет утягивать дома.