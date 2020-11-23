Задержали экс-прокурора Новосибирска. Это связано с делом местного «пиво-лимонадного короля»

Бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.

Возбуждение уголовного дела и задержание Ференца связано с делом местного предпринимателя.

«Бывшего председателя совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива „Винап“ Олега Ярового», — уточняет издание.

Напомним, Ярового обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Как уточняет НГС, помимо «Винапа» Яровой руководил заводом «Экран» «РАТМ-Холдинга», а в 2018 году вместе с партнером купил в Омске несколько управляющих компаний.

По данным «Континент Сибирь», в основе дела бизнесмена — заявление экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова, согласно которому Яровой в 2015 году якобы похитил у него 170 млн рублей.

Ференец занял пост прокурора Новосибирска в 2016 году, в отставку ушел в 2020 году. До этого более 6 лет возглавлял прокуратуру Центрального района города.

В местных правоохранительных органах пока не комментируют информацию о задержании экс-прокурора.

Ранее сообщалось, что экс-главе крупного холдинга на Алтае грозит до 10 лет по делу о кредитах на 1,7 млрд рублей.