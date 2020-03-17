Задержан подозреваемый в убийстве активного защитника прав дольщиков

В Новосибирской области задержали подозреваемого в совершении убийства председателя правления ЖСК «Залесский», сообщает региональный СК.

Напомним, уголовное дело об убийстве 66-летнего жителя Новосибирска Олега Арчибасова возбудили 27 января 2020 года.

«27 января около 11 часов утра председатель правления ЖСК „Залесский“ направлялся на работу. Проходя между домами по ул. Достоевского был убит тремя выстрелами из пистолета. Преступник с места происшествия скрылся», — рассказали в ведомстве.

11 марта по подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего бизнесмена. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.

Предварительно установлено, что между мужчинами был длительный конфликт из-за денежного долга.

Как отмечает «Сибирь.Реалии», Арчибасов — бывший военный летчик, полковник в отставке. В Новосибирске он был известен как защитник прав дольщиков.

Сибиряк возглавлял жилищно-строительный кооператив «Залесское», добился завершения затянувшегося на десять лет строительства дома. Квартиры, благодаря его помощи, получили около 300 дольщиков.