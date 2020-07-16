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Жизнь

«Задолженность у должника отсутствует»: алтайские судебные приставы закрывают «дело пенсионерки Скопинцевой»

Денежные средства, списанные с банковского счета жительницы Барнаула Лидии Скопицевой сверх суммы исполнительного производства, ей возвращены. Об этом altapress.ru сообщило краевое управление ФССП в ответе на редакционный запрос.

Федеральная служба судебных приставов.
Федеральная служба судебных приставов.
Altapress.ru.

О проблеме Лидии Скопицевой мы подробно рассказали 15 июля. Женщина обратилась за помощью в редакцию altapress.ru в критической ситуации: с 2019 года началось неконтролируемое и непонятное ей списание пенсии, затем по инициативе службы судебных приставов было обращено взыскание на средства, находившиеся на банковском счете.

Попытки дозвониться или попасть на прием к судебным приставам, по словам Скопинцевой, были безрезультатны.

По состоянию на 13 июля текущего года «задолженность у должника Скопинцевой Л.И. в рамках исполнительного производства № 3116/19/22018-ИП отсутствует», говорится в ответе ведомства за подписью руководителя УФССП по Алтайскому краю Дмитрия Лабутина.

Лидия Скопинцева.
Лидия Скопинцева.
Altapress.ru.

Главный судебный пристав региона уточнил, что с декабря 2019 года по июль 2020 года из пенсии Скопинцевой «удержано 22 655,44 рубля, из которых 4 655,44 рубля возвращены на счет должнику».

Еще 8 032,42 рубля, ранее поступившие на депозитный счет отделения судебных приставов Октябрьского района Барнаула, «возвращены Скопинцевой Л.И.», сообщил Дмитрий Лабутин.

Взыскание на эту сумму со счета пенсионерки в «Тинькофф Банке» было обращено по постановлению приставов, «учитывая факт неоплаты задолженности».

На личном приеме в службе судебных приставов.
На личном приеме в службе судебных приставов.
Altapress.ru.

При этом начальник УФССП по Алтайскому краю подчеркнул, что на личный прием в отделение приставов Октябрьского района и в само региональное управление Лидия Скопинцева не обращалась. Прием туда ведется исключительно по предварительной записи через сайт ведомства (r22.fssp.gov.ru), напомнил руководитель управления.

Лидия Скопинцева вечером 15 июля сообщила, что возврат денег от приставов произошел частично, и теперь уже она ожидает от ведомства 4 655,44 рубля.

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