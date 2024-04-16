Загадочный феномен и новый тренд. Почему все говорят об эффекте Манделы и что это такое, рассказал барнаульский психолог

Все чаще в интернете стали говорить о загадочном эффекте Манделы, который больше походит на массовое помешательство — целые толпы помнят то, чего на самом деле никогда не было. А молодые люди превратили это в новый мем в TikTok. Разбираемся вместе с медицинским психологом Марией Заречневой, зачем память так жестоко обманывает нас.

Новый и хорошо забытый

Все мы помним, как Борис Ельцин в прямом эфире произнес «Я устал, я ухожу». Хотя в действительности он сказал: «Я устал. Я сделал все, что мог». Львенок из мультика тоже не говорил «Покатай меня, большая Черепаха», а только грубо потребовал: «А теперь покатай меня, а!». А слов «Это много или мало» в песне «Пять минут» вообще нет.

В психологии такой феномен называют конфабуляцией.

«Конфабуляция — это искажение воспоминаний о событиях прошлого. Человеку может казаться, что они происходили в других обстоятельствах или в другое время. Либо он может выдумать какие-то факты, но верить, что они были на самом деле, и убеждать в этом других людей», — объясняет специалист.

Память может играть такую шутку не только с одним человеком, но и сразу с целой толпой. Особенно если речь идет о массовой культуре. Такому явлению дали отдельное название — эффект Манделы.

Удивление, оскорбление, шок СС0

Эффект Манделы — это формирование ложных воспоминаний у группы людей о каких-либо фактах, чаще всего из массовой культуры.

Термин появился совсем недавно — в 2010 году и связан с именем политического и государственного деятеля Нельсоном Манделы. В 2010 году пользователи интернета начали обсуждать смерть политика и утверждать, что он скончался еще в 1980 году в тюрьме. Однако на самом деле Нельсон Мандела не провел остатки дней за решеткой, а освободился в 1990 году и на момент обсуждения был еще жив (он скончался в 2013 году).

Мы все больны?

К счастью, эффект Манделы — это не массовое помешательство, утверждает Марина Заречнева. Мозг обманывает нас из-за несовершенства памяти. Ведь сам он не может записывать воспоминания, как на видеопленку — только реконструировать.

«Когда мы вспоминаем о чем-либо, наша память заново воссоздает эти события. Однако мы не можем запомнить абсолютно все мельчайшие подробности. Особенно если в этом событии мы напрямую не участвовали, — рассказывает психолог. - Поэтому память начинает восполнять недостающие пробелы, заменяя их фактами, которые мы сами придумали, или которые произошли с нами гораздо позже. Это происходит практически бессознательно».

Психология.

Причины появления ложных воспоминаний могут быть самые разные, утверждает психолог. Например, внушаемость человека, формирование своего мнения из мнения других людей, давление социума, намеренное манипулирование информацией и т. д.

«Мы люди — существа социальные, и на нас оказывает большое влияние окружение, социум и медиа. Поэтому некоторые воспоминания толпы могут передаваться и нам. Они же могут формироваться спонтанно, во время чтения новостей. Нам может казаться, что мы знали эту информацию всегда».

Отличается он от того же эффекта дежавю своей конкретностью. «Дежавю — это больше про ощущения всего тела, когда человеку кажется, что он был в определенном месте или ситуации, — объясняет специалист. - Но с внешними событиями это чувство никогда не связано, в отличие от эффекта Манделы. Его формирует культура и окружающие люди».

Толпа CCO

Явление в TikTok

О самых ярких проявлениях эффекта Манделы вы можете узнать, пройдя наш веселый тест.

В начале 2024 года пользователи TikTok превратили эффект Манделы в забавный мем. Они прикрепляли фото или изображение чего-либо и сопровождали его песней, которая не имела к нему никакого отношения, но подходила по смыслу.

Например, показывали фото гильотины, а на фоне включали строчку из песни российской певицы Ханны: «Потеряла голову. Ты, самая сильная слабость. Я без тебя задыхаюсь…»

Мем из TikTok Скриншот TikTok

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