"Весь интернет переживает!" Подписчики запутались и засыпали тревожными вопросами Иосифа Пригожина

Подписчики снова перепутали продюсера Иосифа Пригожина с главой ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожиным и засыпали тревожными вопросами его социальные сети. Одни шлют соболезнования, а другие не стесняются иронизировать.

Это не первый случай, когда пользователи соцсетей путают однофамильцев. Подписчики часто атакуют комментарии продюсера Иосифа Пригожина. Одни действительно переживают, другие иронизируют над сложившейся ситуацией.

Напоминаем, что вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.