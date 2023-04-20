20 апреля
﻿
Жизнь

Загадочную спираль заметили в ночном небе над Аляской

Необычная туманная спираль, напоминающая рисунок галактики, появилась в небе над Аляской, сообщает «Газета».

Спиралевидный след от запуска ракеты.
Спиралевидный след от запуска ракеты.
Скриншот из YouTube

Один из очевидцев сперва подумал, что туманность в небе появилась из-за пролетающего самолета. Но вскоре спираль начала разрастаться, а уже через несколько минут удивительное сияние исчезло.

Выяснилось, что загадочный ночной объект вполне объясним — все дело в запуске космического корабля Falcon 9 от компании SpaceX.

Эффектный рисунок образовался, когда выброшенная верхняя ступень ракеты пролетала над Аляской и выпустила неиспользованное топливо. А в спираль облако превратилось из-за вращения модуля.

Ранее жителей Барнаула напугали спиралевидные рисунки на снегу. Выяснилось, что круги нарисовал местный житель, когда гулял с коляской. Таким образом он решил скрасить прогулку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость