Дайвинг, Телецкое-мистическое: любители подводного мира могут раскрыть тайны черной бездны озера-легенды

На выставке, посвященной подводным и водным видам спорта и туризма, фото с глубины, водолазному делу, присутствовали представители Алтайского биосферного заповедника, — дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

Они одними из первых активно развивать дайвинг как вид экологического туризма, пишет altzapovednik.ru. В заповеднике открыта первая в России дайв-станция на особо охраняемой природной территории.

Здесь предлагают обучение рекреационному и техническому дайвингу, программы для водолазов любого уровня подготовки, реализуется проект «Подводная экотропа».

Дайвинг — это не только теплые моря, коралловые сады и пестрота разноцветных рыбок. Дайвинг многогранен, нельзя сказать, что где-то лучше погружаться, а где-то хуже.

Дайв-станция «Зазеркалье» Алтайского заповедника располагается на берегу Телецкого озера в поселке Яйлю.

Место притяжения

Стоит отметить, что «заповедные» дайверы изучают глубины таинственного озера во все времена года. Потому в высокий сезон можно так же понаблюдать за обитателями мистического Телецкого.

Черная бездна Телецкого озера (Республика Алтай) хранит в себе множество нераскрытых до сих пор тайн. Их время от времени пытаются разгадать дайверы. Но для водолазов окутанная легендами акватория в горах открыта в любое время года.

«Бермуды»

Авиакомпания S7 Airlines составила в свое время в соцсети список самых мистических мест России. В рейтинг попало Телецкое озеро.

«Телецкое озеро на Алтае привлекает любителей мрачных легенд историей про „лес мертвецов“, который расположен на дне. Глубина озера у водопада Корбу достигает 325 метров, а температура там даже летом не превышает 4 градусов, так что проверить легенду не удастся», — так описала алтайское озеро авиакомпания.

Чудовище

В конце 90-х группа туристов на катере отправилась в путешествие по Телецкому озеру. Когда катер проходил от мыса Ажи до Няньскоч, находящиеся на палубе заметили в воде как будто днища двух перевернутых лодок. Приглядевшись внимательнее, люди поняли, что это спина какого-то огромного существа.

Несмотря на мрачные и мистические легенды, туристы включили Алтай в список мест для укрепления психики.

Люди под водой

Обычно озеро благосклонно к людям, но иногда проявляет свой суровый нрав, показывая, «кто в доме хозяин». Его жертвы навеки находят покой в его холодной бездонной пучине.

Существует легенда, что в придонных слоях Телецкого находятся даже всадники времен Чингиз-хана. Якобы целый отряд в доспехах пошел ко дну в районе мыса Камги, когда они пытались вплавь достичь противоположного берега озера. И якобы кому-то удалось увидеть тела погибших людей и животных, практически не подвергнувшиеся изменению.

Почему Золотое озеро

Про озеро сложено множество легенд. Вот одна из них. Великие мира сего послали для людей, проживающих здесь испытание. И опустела тайга, погиб скот, выгорел ячмень.

Многие умирали от голода.

Одному пастуху повезло — он нашел кусок золота размером с лошадиную голову. Он пошел по селам, чтобы выменять что-нибудь съедобное на это золото, но люди жили так бедно, что не могли ничего предложить.

Тогда он со злости бросил золото в пучину озера.

С тех пор озеро называется золотым, и горы вокруг него получили название золотых — Алтын.

Может быть, этот огромный слиток и ищут дайверы в своих глубоководных экспедициях.