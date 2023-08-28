Загадочную зеленую комету смогут увидеть жители Алтайского края в сентябре

Жители Алтайского края смогут увидеть в сентябрьском ночном небе удивительную зеленую комету - C/2023 P1 (Нишимура). Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Комету назвали в честь японского астронома Хидео Нишимура, который первым обнаружил ее в начале августа.

Космический объект уже хорошо заметен через любительские телескопы. С 7 сентября он будет становиться все более ярким и заметным.

17 сентября Нишимура будет находиться на минимальном расстоянии от Земли — 34 млн км. Это будет самый пик ее яркости. Комету можно будет увидеть даже невооруженным глазом.

Астрономы советуют наблюдать за объектом в предрассветные часы.

"С конца августа до начала сентября комета пролетит по зодиакальным созвездиям Близнецы и Рак, в середине сентября пройдет через созвездие Лев, а во второй половине месяца будет в Деве", - отмечают специалисты.

Ранее в 2020 году жители Алтайского края смогли увидеть комету "Неовайз" и ее длинный красивый хвост.