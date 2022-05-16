«Загляните в себя». Что ждет знаки Зодиака 16−22 мая

Altapress.ru представляет предсказание для знаков Зодиака на неделю с 16 по 22 мая. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога.

Неделя может показаться сумбурной и непродуктивной. Не начинайте важных дел до пятницы. В выходные не перегружайте себя общением. Обратите внимание на те дела, которые давно хотели выполнить и откладывали.

Астрологический прогноз. Овен. Овен Овны смогут сместить фокус внимания внутрь себя, что несомненно пойдет им на пользу. Важные процессы происходят в вашей душе. Не спешите, слушайте внутренний голос — тогда сможете принять разумные решения и поставить достойные цели.

Астрологический прогноз. Телец. Телец Тельцам может показаться, что партнер не хочет исполнять их желания. Не стоит концентрироваться на выгодах от него. Ваши желания обязательно осуществятся.

Астрологический прогноз. Близнецы. Близнецы Близнецам пойдет на пользу молчание и уединение. Чрезмерные усилия приведут к потерям сил. Попросите помощи у партнеров, окружения, если не справляетесь. Не стройте из себя героя.

Астрологический прогноз. Рак. Рак У Раков на неделе может не быть настроения и спокойствие может улетучиться. Оставьте в покое ваши финансы. Борьба с долгами не приведет вас туда, куда вы хотите. Постарайтесь расслабиться и не волноваться. Это все, что от вас требуется.

Астрологический прогноз. Лев. Лев Чем больше Львы напрягаются на работе, тем больше теряют. Счастье зависит от того, что происходит у вас внутри. Направьте туда внимание. Займитесь хроническими заболеваниями.

Астрологический прогноз. Дева. Дева Девам нельзя переживать из-за расходов. Это может отразиться и на здоровье, и на рабочем процессе. Ослабьте свою деловую хватку. Займитесь домашним уютом.

Астрологический прогноз. Весы. Весы Весы могут хорошо подлечиться, поработать, рассчитаться с долгами. Выбирайте сами, чем займетесь. Не форсируйте свои желания по поводу зарубежья.

Астрологический прогноз. Скорпион. Скорпион Скорпионы смогут проявить свою индивидуальность, убедительно выступить на публике. Но если будете превышать полномочия на работе, потеряете свою привлекательность, испортите репутацию.

Астрологический прогноз. Стрелец. Стрелец У Стрельцов много трат может уйти на ремонт и решение жилищных вопросов. Исполняйте свои желания без сожалений, если не хотите влезть в долги и потерять здоровье. Наслаждайтесь процессом.

Астрологический прогноз. Козерог. Козерог Козероги на неделе могут много передвигаться и общаться. Проверяйте расписание и договоренности. Не расстраивайтесь из-за резких изменений в планах.

Астрологический прогноз. Водолей. Водолей У Водолеев успех на работе и в финансах зависит во многом от внешнего вида и речи. Постарайтесь, чтобы ваше настроение и счастье не зависели от поведения партнеров.

Астрологический прогноз. Рыбы. Рыбы Рыбы на неделе смогут получить все, что пожелают, если победят своих внутренних врагов. Вам не нужно бороться с партнерами и участвовать в конкурентной борьбе.