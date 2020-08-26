В Алтайском крае раскрыли сговор, который привел к росту цен на газовых заправках

Алтайские антимонопольщики нашли нарушения в действиях нескольких компаний на рынке газомоторного топлива. Автомобилисты жаловались, что цены на заправку газом в Барнауле заметно выше, чем в других городах Сибири.

Выяснилось, что антиконкурентное соглашение заключили компании «Газавтонефть», ИП Карташева, «Микрон», «Газкомпани» и «Газпрофнефть».

Большинство АГЗС фактически продавали топливо по одной цене — 25,5 рублей за литр.

При изучении материалов дела комиссия управления не нашла объективных оснований для синхронизации ценовой политики. Все компании закупают СУГ у поставщиков по различным ценам и реализуют топливо в разных объемах.

Степан Поспелов,

руководитель Алтайского краевого УФАС:

Установление одинаковых цен привело к устранению соперничества на рынке реализации газомоторного топлива, что выгодно участникам соглашения, так как не мотивирует их к улучшению качества обслуживания, предложению новых форм сервиса, но это «бьет рублем» по конечному потребителю, исключая возможность заправлять автомобиль по более выгодным ценам. Такие соглашения требуют вмешательства антимонопольного органа для восстановления принципов здоровой рыночной конкуренции.

Предписания участникам антиконкурентного соглашения не выделили, так как нарушение уже устранили и цены снизили, установив на разных уровнях.

Добровольное устранение нарушения не освобождает предпринимателей от ответственности.

Им грозит штраф для должностных лиц и ИП в размере от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — в зависимости от выручки организации, но не менее 100 тыс. рублей.