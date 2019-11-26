Заходи и живи. Жильцам «самого культурного» дома в Барнауле выдали ключи от долгожданных служебных квартир

25 ноября в Барнауле в доме на ул. Сизова, 24, который построили специально для работников культуры, образования и здравоохранения, выдали ключи жильцам. Первыми их получили молодые и многодетные семьи.

Такой дом в Алтайском крае появился впервые. Под одной крышей теперь будут жить актеры местных театров, сотрудники концертных организаций, педагоги из школ и колледжей искусств, а также врачи и учителя.

Всего в 17-этажном доме построены 126 квартир: 31 однокомнатная, 63 двухкомнатные и 32 трехкомнатные. 91 из них предназначена для работников культуры. Все они — ведомственные: при смене работы их передадут другому сотруднику, за чьей организацией прикреплено жилье.

Здание начали возводить в 2018 году, закончили строительство еще летом 2019. На объект из краевого бюджета было выделено почти 230 млн рублей.

Как подчеркнула министр культуры Елена Безрукова, задача этого дома, который уже окрестили «культурным», — не только обеспечить жильем и удержать в Барнауле деятелей искусств, а еще привлечь в край необходимых специалистов и молодые семьи.

Например, в этом доме будет жить приглашенный реставратор для художественного музея и семья актеров Андрей Воробьев и Виктория Проскурина из Перми.

Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова

Некоторые новоселы ждали свое жилье на протяжении многих лет. Яна и Степан Копилевичи, артисты молодежного ансамбля песни и танца «Алтай», перед получением своей квартиры восемь лет арендовали съемное. На работу приходилось ехать с другого конца города.

По словам главы семьи, «ни на какие авантюры» в виде ипотеки не шли намеренно — ждали обещанную квартиру от государства.

Степан Копилевич,

артист молодежного ансамбля песни и танца Алтая:

Мы ждали, как истинные патриоты. Сначала думали, что в доме будет не все так красиво и хорошо. Но оказалось лучше, чем мы ожидали. Нам очень понравилась планировка — у нас трехкомнатная, больше 80 квадратных метров. Для нас это очень хорошая опора, поскольку мы здесь планируем работать до самой пенсии. Работникам культуры таких подарков никогда не делали. Есть программы (по улучшение жилья — прим.ред.) для медиков, учителей, а нам ничего подобного не предлагалось.

Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова

Все квартиры благоустроены. В каждой чистовая отделка — есть линолеум, кафель, сантехника, межкомнатные двери, обои, застекленная в пол лоджия, а также установлены электроплиты. В некоторых квартирах есть мебель — диван-кровать, небольшая прихожая, стенка-горка, кухонный стол, стулья, тумбочка, кровати.

Во дворе дома установлена детская игровая площадка, которую сразу же опробовали дети.

Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова Вручение ключей новоселам «культурного дома» Анна Зайкова

В доме сразу же отметили первое новоселье. За большим столом в просторной трехкомнатной квартире артиста музыкального театра Насими Нариманова собрались работники культуры вместе с заместителем председателя правительства Алтайского края Денисом Губиным и министром культуры Еленой Безруковой.

Артисты отметили, что теперь дружба с коллегами из разных театров и других культурных организаций станет еще крепче.