Стало известно, когда в Барнауле заселят дом, специально построенный для местной интеллигенции

Долгожданный «дом культуры» достроили еще в мае. Летом его проверяли надзорные органы и устраняли нарушения. Всю осень на дом оформляли необходимые документы о сдаче в эксплуатацию.
Жилье сдадут с полноценной отделкой. На полу уложен линолеум, стены покрыты обоями, ванные комнаты отделаны керамической плиткой, установлена сантехника.
Во всех квартирах будут электроплиты. В 91 квартире также появится мебель — диван-кровать, небольшая прихожая, стенка-горка, кухонный стол, табуретка, мойка.
Близлежащая территория у дома благоустроена, подъезды к дому заасфальтированы, во дворе смонтирована детская площадка.
Напомним, что «культурный» дом на ул. Сизова, 24 начали строить в 2018 году. На его строительство из регионального бюджета были выделены почти 230 млн рублей. В 17-этажном здании размещены 126 квартир, 91 из них получат работники культуры, остальные жильцы — медики и педагоги.
Квартиры в «культурном» доме будут ведомственными, их нельзя приватизировать, а при смене работы — придется освободить. Жилье получат работники, которые особенно в нем нуждаются — в первую очередь это семьи с детьми.
До конца 2019 года в крае планируют завершить работы по еще двум культурным объектам — достроить театр кукол «Сказка» в Барнауле и закончить реставрацию драмтеатра в Рубцовске.