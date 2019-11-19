Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Стало известно, когда в Барнауле заселят дом, специально построенный для местной интеллигенции

Более 120 работников культуры, образования и здравоохранения Барнаула будут отмечать Новый год в новостройке на ул. Сизова, 24. Выдача ключей предварительно запланирована на 25 ноября, сообщили в краевом минстрое.

Дом для работников культуры на ул. Сизова, 24.
Дом для работников культуры на ул. Сизова, 24.
Анна Зайкова.

Долгожданный «дом культуры» достроили еще в мае. Летом его проверяли надзорные органы и устраняли нарушения. Всю осень на дом оформляли необходимые документы о сдаче в эксплуатацию.

Жилье сдадут с полноценной отделкой. На полу уложен линолеум, стены покрыты обоями, ванные комнаты отделаны керамической плиткой, установлена сантехника.

Во всех квартирах будут электроплиты. В 91 квартире также появится мебель — диван-кровать, небольшая прихожая, стенка-горка, кухонный стол, табуретка, мойка.

Близлежащая территория у дома благоустроена, подъезды к дому заасфальтированы, во дворе смонтирована детская площадка.

Дом для работников культуры на ул. Сизова, 24.
Дом для работников культуры на ул. Сизова, 24.
Анна Зайкова.

Напомним, что «культурный» дом на ул. Сизова, 24 начали строить в 2018 году. На его строительство из регионального бюджета были выделены почти 230 млн рублей. В 17-этажном здании размещены 126 квартир, 91 из них получат работники культуры, остальные жильцы — медики и педагоги.

Квартиры в «культурном» доме будут ведомственными, их нельзя приватизировать, а при смене работы — придется освободить. Жилье получат работники, которые особенно в нем нуждаются — в первую очередь это семьи с детьми.

До конца 2019 года в крае планируют завершить работы по еще двум культурным объектам — достроить театр кукол «Сказка» в Барнауле и закончить реставрацию драмтеатра в Рубцовске.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость