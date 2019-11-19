Стало известно, когда в Барнауле заселят дом, специально построенный для местной интеллигенции

Более 120 работников культуры, образования и здравоохранения Барнаула будут отмечать Новый год в новостройке на ул. Сизова, 24. Выдача ключей предварительно запланирована на 25 ноября, сообщили в краевом минстрое.

Долгожданный «дом культуры» достроили еще в мае. Летом его проверяли надзорные органы и устраняли нарушения. Всю осень на дом оформляли необходимые документы о сдаче в эксплуатацию.

Жилье сдадут с полноценной отделкой. На полу уложен линолеум, стены покрыты обоями, ванные комнаты отделаны керамической плиткой, установлена сантехника.

Во всех квартирах будут электроплиты. В 91 квартире также появится мебель — диван-кровать, небольшая прихожая, стенка-горка, кухонный стол, табуретка, мойка.

Близлежащая территория у дома благоустроена, подъезды к дому заасфальтированы, во дворе смонтирована детская площадка.

Дом для работников культуры на ул. Сизова , 24. Анна Зайкова.

Напомним, что «культурный» дом на ул. Сизова, 24 начали строить в 2018 году. На его строительство из регионального бюджета были выделены почти 230 млн рублей. В 17-этажном здании размещены 126 квартир, 91 из них получат работники культуры, остальные жильцы — медики и педагоги.

Квартиры в «культурном» доме будут ведомственными, их нельзя приватизировать, а при смене работы — придется освободить. Жилье получат работники, которые особенно в нем нуждаются — в первую очередь это семьи с детьми.

До конца 2019 года в крае планируют завершить работы по еще двум культурным объектам — достроить театр кукол «Сказка» в Барнауле и закончить реставрацию драмтеатра в Рубцовске.