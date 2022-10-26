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Жизнь

Закатали в асфальт. Сколько денег потратили на ремонт и строительство дорог в Алтайском крае и сколько еще потратят

В следующем году планируется на строительство и ремонт дорог планируется потратить как минимум 15,3 млрд рублей, рассказал министр транспорта края Антон Воронов.

Ремонт дороги и тротуаров на ул. Никитина. 20.10.2022
Ремонт дороги и тротуаров на ул. Никитина. 20.10.2022
Дмитрий Лямзин.

В 2022 году объем дорожного фонда составил рекордные 15,9 млрд рублей. Плюс дополнительные средства на технику и текущие нужды приблизили эту сумму к 23 млрд рублей — из федерального и краевого бюджетов.

Как отметил министр, работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на этот момент выполнили на 98%. За год в крае построили и реконструировали 201 объектов, в том числе мостов.

Также построили порядка 500 км дорог — эта цифра ожидается и в следующем году.

Сейчас к конкурсной процедуре готовят проект трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте. Торги пройдут во второй декаде ноября.

По планам, объект будут строить в 2023—2024 годах. Антон Воронов, отметил, что эта развязка — крупнейший проект, финансируемый инфраструктурным кредитом.

Также министр объяснил, почему асфальт можно укладывать при отрицательных температурах.

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