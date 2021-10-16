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Жизнь

Заключенные устроили бунт в колонии Владикавказа

В исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключенные устроили провокацию, пишет «Интерфакс».

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, в камерах проводились плановые обыски. Двое заключенных «отрицательной направленности», содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников.

Они «предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки».

Поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне и вывели из строя видеокамеры.

Руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека пытаются урегулировать ситуацию.

По данным источников, конфликт произошел из-за несогласия отдельных заключенных соблюдать установленный в колонии режим, а также бунт могли спровоцировать условия и отношение со стороны сотрудников колонии.

«Несмотря на то, что это колония строгого режима, условия всегда тут были облегченными и более комфортными, многие даже специально старались попасть именно на „Лесозавод“. Но в последнее время, режим ужесточили, чтобы он соответствовал строгому, и, возможно, это не понравилось каким-то заключенным», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Новосибирской области в ходе конфликта погиб осужденный исправительной колонии № 13.

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