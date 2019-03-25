Закон о фейках пообещали не применять к первоапрельским розыгрышам

Закон касается вопиющих случаев недостоверных новостей, которые сознательно направлены на тяжелые последствия, и не относится к розыгрышным публикациям в День смеха, считает парламентарий.

«Первоапрельские шутки никогда к серьезным последствиям не приводили и не могут приводить. Это очевидно. Даже острые шутки, в том числе на политические темы, — они никогда к таким последствиям не приводят. У нас в стране прекрасное чувство юмора. Мы различаем шутку хорошую, ценим хороший юмор, сарказм и даже достаточно острую сатиру. Закон вообще не про это. На первоапрельские шутки он, конечно же, не распространяется», — сказал Вяткин.