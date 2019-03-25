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Жизнь

Закон о фейках пообещали не применять к первоапрельским розыгрышам

Новый закон о фейковых новостях не будет распространяться на первоапрельские шутки СМИ, сообщил радиостанции «Говорит Москва» зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин.

Фейк.
Фейк.
СС0

Закон касается вопиющих случаев недостоверных новостей, которые сознательно направлены на тяжелые последствия, и не относится к розыгрышным публикациям в День смеха, считает парламентарий.

«Первоапрельские шутки никогда к серьезным последствиям не приводили и не могут приводить. Это очевидно. Даже острые шутки, в том числе на политические темы, — они никогда к таким последствиям не приводят. У нас в стране прекрасное чувство юмора. Мы различаем шутку хорошую, ценим хороший юмор, сарказм и даже достаточно острую сатиру. Закон вообще не про это. На первоапрельские шутки он, конечно же, не распространяется», — сказал Вяткин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей, который предполагает наказание для СМИ за публикацию недостоверной информации, пишет bfm.ru.

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