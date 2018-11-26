Закон шариата: арабский шейх отплатил долг россиянки в 15 млн рублей за лечение матери

Наталья Попова из Тамбова отдыхала в ОАЭ с дочерью и двумя маленькими внучками, когда с ней случилась беда — 57-летней женщине стало плохо у бассейна. Женщину госпитализировали с диагнозом разрыв аорты.

После экстренной операции ей иногда становилось лучше, но потом она она впадала в кому. Дочь Анастасия почти месяц находилась в больнице рядом с мамой, пишет bfm.ru. Когда не выдержали почки, Наталью вновь прооперировали. Однако несмотря на усилия врачей, пациентка умерла.

Счет

Выставленный госпиталем счет — 230 тысяч долларов (15 млн рублей) — дочь оказалась не в силах оплатить. Супруг привез женщине из России два миллиона — все, что ему удалось раздобыть.

Заблокировали выезд

Из-за долга Анастасии заблокировали выезд из Эмиратов и отказались выдать тело матери. Тамбовский губернатор, узнав о ситуации, пообещал подключить соцзащиту и юристов. В курсе было и российское консульство в Дубае. Но по факту помощи не было.

Законы шариата

Анастасия оказалась действительно в тяжелой ситуации — в ОАЭ законы шариата суровы с должниками.

Алексей Линецкий,

председатель правления Московского юридического агентства:

Это страна, где законы шариата применяются, как основные законы. Неуплата долга в Арабских Эмиратах считается серьезным правонарушением, и в качестве обеспечительной меры может быть применен отказ в выезде за границу. Медицинские учреждения, которые в Арабских Эмиратах находятся, в основном являются частными клиниками и благотворительностью они заниматься не будут. Если были подписаны соответствующие договоры на лечение, то они имеют право предъявить все счета и требовать оплаты.

Счета за лечение выставлялись на английском, часто она не понимала смысл подписываемых документов, рассказывает дочь умершей. Предполагала, что уложится миллиона в три. Предполагала, что мама все равно может умереть. Но по-другому поступить не могла. Дубайская больница готова была снизить сумму счета после частичного погашения.

Страховка

Однако. по некоторым данным, страховая компания отказалась выплатить родным туристскую страховку умершей. Правда, это лишь два миллиона рублей. Но даже максимального покрытия, которое предлагают страховщики в таких случаях, — 7,5 млн рублей, оказалось бы мало.

Игорь Юргенс,

президент Всероссийского союза страховщиков , вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей:

Конечно, необходимо страховаться от такого случая, тем более что женщина, видимо, была не очень здорова. Это уже добровольное медицинское страхование, которое покрывает, что хотите. Зависит просто от того, какую сумму страхового покрытия вы назовете своей потенциальной, ну, и, соответственно, заплатите. Это, безусловно, нужно даже в каком-то возрасте, но далеко не все это делают.

Деньги для Анастасии стали собирать в сети и на станции скорой помощи в Тамбове, где умершая Наталья Попова работала врачом.

Гуманитарный жест

Некоторые советовали Анастасии подать прошение эмиру Дубая. В итоге шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил все долги и расходы россиянки, включая репатриацию тела ее матери и билеты на самолет, сообщается на его официальном сайте.

На сайте правителя Дубая также говорится, что помощь россиянке является гуманитарным жестом.

«МЧС-механизм»

«Я очень рад, что местные власти так отнеслись к российской туристке. Честно говоря, конечно, хотелось бы, чтобы наши власти более оперативно реагировали, потому что мы были тоже свидетелями, когда самолет МЧС направляли, оказывали помощь небольшим группам туристов, но здесь нужно было оперативное реагирование, и вот этого у нас, к сожалению, нет, механизм работает очень долго, туго», — говорит Станислав Иванов, независимый эксперт по Ближнему Востоку.

28 декабря 2015 года вступила в силу новая редакция закона «Об основах туристкой деятельности», согласно которой минимальная страховка для туристов, выезжающих за рубеж, составит 2 млн рублей по официальному курсу Центробанка.

Ранее эксперт altapress.ru рассказал, от чего не защитит страховой полис путешественника.