12 октября
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Жизнь

Закон о тюремных сроках за сбор грибов вступил в силу

Накануне вступила в силу новая статья Уголовного кодекса России.

Грибы.
Грибы.
https://vk.com/gribniki22rus

Статья 260.1 предусматривает наказание за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений.

Нарушение буквы закона может привести к лишению свободы на срок до 9 лет.

Эти изменения в законодательстве подписал глава государства Владимир Путин в апреле, напоминает Газета.Ru.

Ранее Путин подписал закон о праве отцов на алименты. Закон вносит изменения в статьи 89 и 90 Семейного Кодекса РФ. Теперь, если отец один воспитывает ребенка, он имеет право на алименты от жены или бывшей жены. Право требовать выплату мужчина может в течение трех лет после рождения общего ребенка.

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