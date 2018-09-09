Что нельзя постить в соцсетях, чтобы не попасть под статью о пропаганде нацизма

Человека, опубликовавшего историческое фото, могут оштрафовать, потому что на снимке есть изображение свастики. В Международный день памяти жертв фашизма altapress.ru решил разобраться в тонкостях законодательства о пропаганде нацизма.

Международная правозащитная организация «Агора» называет тему Второй мировой войны «рискованной», пишет « Медуза ». Дело в том, что законодательство запрещает не только оправдывать фашизм и пропагандировать нацистские идеи, но и демонстрировать нацистскую символику.

Какие законы предусматривают ответственность за пропаганду нацизма?

Статья 354.1 Уголовного кодекса. Реабилитация нацизма.

Документ определяет наказание за одобрение преступлений нацистов и отрицание факта этих преступлений, установленных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой, а также за осквернение символов воинской славы и распространение о них сведений, выражающих явное неуважение к обществу.

Статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики.

В статью несколько лет назад внесли поправки, которые позволяют считать правонарушением наличие только одного обстоятельства: либо пропаганды, либо публичного демонстрирования символики.

Штирлиц.

Важность борьбы с проявлениями фашизма на территории России закреплена в Федеральном законе «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов»:

В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

И наконец, Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» относит к экстремизму «пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения».

Что относится к нацистской символике?

Согласно статье 20.3 КоАП, нельзя пропагандировать и демонстрировать атрибутику и символику, которые:

являются нацистскими;

сходны с нацистскими до степени смешения;

относятся к экстремистским организациям.

Официального перечня запрещенной нацистской символики нет.

Штрафы. Павел Водопьянов

Кого и за что судили по статьям о пропаганде и реабилитации нацизма?

Первым по статье о реабилитации нацизма осудили автослесаря из Перми в 2016 году. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей за репост текста статьи «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль», сообщает Коммерсантъ. В статье содержалось утверждение о факте совместного нападения СССР и Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и о развязывании этими государствами Второй мировой войне. Также уголовно наказуемым признали сделанный в статье вывод о «сотрудничестве коммунизма и нацизма». В 2016 году жительницу Краснодара обязали выплатить штраф в 1,5 тысячи рублей за публикацию в соцсетях исторических фотографий и советских карикатур 1940 годов, высмеивающих фашизм. На опубликованных изображениях присутствовала нацистская символика. Суд Читы в 2016 году оштрафовал члена КПРФ на 1,5 тысячи рублей за распространение в соцсетях карикатур со свастикой. Коммунист размещал в социальных сетях карикатуры на руководителей Украины и Турции, в которых была использована свастика. По данным ТАСС, в Архангельске районный суд признал виновным в публичной демонстрации нацистской символики мужчину, который разместил на странице в соцсети фотографию с поверженными фашистскими штандартами с Парада Победы 1945 года на Красной площади. Его оштрафовали на тысячу рублей, но впоследствии областной суд отменил это решение. «На фото изображены поверженные штандарты, в этом нет пропаганды нацизма», — сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда. В 2015 году суд в Смоленске приговорил журналистку к штрафу в 1000 рублей. Она опубликовала фотографии двора, в котором живет, сделанную во время нацистской оккупации, пишет BBC. На снимке изображено построение немецкого воинского подразделения во время нацистской оккупации Смоленска, а в левой части фотографии — флаг со свастикой. В начале сентября Фонтанка.ру сообщила, что в отношении жителя Новокузнецка возбудили административное дело за публикацию во «ВКонтакте» клипа группы «Красная плесень» «Гимн панков» 2005 года. В мультипликационном клипе есть свастика. По сюжету клипа, панки борются с нацистами и побеждают их.

В общей сложности с 2012 по 2017 год за демонстрацию нацистской символики были наказаны 6622 человека, пишет Медуза со ссылкой на доклад «Агоры».

В Барнауле устроили реконструкцию событий Великой Отечественной войны. пресс-служба мэрии Барнаула.

Что нельзя делать в соцсетях , чтобы не попасть под статью о пропаганде нацизма?

Нельзя публиковать и репостить материалы , которые каким-либо образом оправдывают нацистский режим и действия фашистской Германии во время Второй мировой войны. Не стоит публиковать критические и негативные материалы о роли СССР во время войны.

которые каким-либо образом оправдывают нацистский режим и действия фашистской Германии во время Второй мировой войны. Не стоит публиковать критические и негативные материалы о роли СССР во время войны. Не стоит публиковать и репостить фотографии Второй мировой войны и другие изображения , относящиеся к этому времени. На них могут быть элементы нацистской символики.

относящиеся к этому времени. На них могут быть элементы нацистской символики. Нельзя публиковать и репостить любые изображения со свастикой и другими элементами нацистской символики.

В Барнауле устроили реконструкцию событий Великой Отечественной войны. пресс-служба мэрии Барнаула.

Будут ли вносить изменения в законодательство?

В феврале 2018 года в Госдуму внесли законопроект, отменяющий административную ответственность за использование или демонстрацию нацистской символики без пропагандистских целей, сообщает Новая газета.

Автор законопроекта Антон Беляков предлагает внести данные поправки в статью 20.3 КоАП РФ, а также в федеральные законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

Если примитивно объяснять, то законодатель допустил ошибку в разнице между союзом «и» и «или». Если бы написали, что пропаганда и демонстрация с целью пропаганды наказывается, то проблем бы не было. А так как наказывается пропаганда или демонстрация — это и создало правовую коллизию.

Согласно информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, проект находится на стадии предварительного рассмотрения.