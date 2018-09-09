Что нельзя постить в соцсетях, чтобы не попасть под статью о пропаганде нацизма

Какие законы предусматривают ответственность за пропаганду нацизма?
- Статья 354.1 Уголовного кодекса. Реабилитация нацизма.
Документ определяет наказание за одобрение преступлений нацистов и отрицание факта этих преступлений, установленных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой, а также за осквернение символов воинской славы и распространение о них сведений, выражающих явное неуважение к обществу.
- Статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики.
В статью несколько лет назад внесли поправки, которые позволяют считать правонарушением наличие только одного обстоятельства: либо пропаганды, либо публичного демонстрирования символики.
Важность борьбы с проявлениями фашизма на территории России закреплена в Федеральном законе «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов»:
В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
И наконец, Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» относит к экстремизму «пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения».
Что относится к нацистской символике?
Согласно статье 20.3 КоАП, нельзя пропагандировать и демонстрировать атрибутику и символику, которые:
- являются нацистскими;
- сходны с нацистскими до степени смешения;
- относятся к экстремистским организациям.
Официального перечня запрещенной нацистской символики нет.
Кого и за что судили по статьям о пропаганде и реабилитации нацизма?
Первым по статье о реабилитации нацизма осудили автослесаря из Перми в 2016 году. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей за репост текста статьи «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль», сообщает Коммерсантъ. В статье содержалось утверждение о факте совместного нападения СССР и Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и о развязывании этими государствами Второй мировой войне. Также уголовно наказуемым признали сделанный в статье вывод о «сотрудничестве коммунизма и нацизма».
В 2016 году жительницу Краснодара обязали выплатить штраф в 1,5 тысячи рублей за публикацию в соцсетях исторических фотографий и советских карикатур 1940 годов, высмеивающих фашизм.
На опубликованных изображениях присутствовала нацистская символика.
Суд Читы в 2016 году оштрафовал члена КПРФ на 1,5 тысячи рублей за распространение в соцсетях карикатур со свастикой.
Коммунист размещал в социальных сетях карикатуры на руководителей Украины и Турции, в которых была использована свастика.
По данным ТАСС, в Архангельске районный суд признал виновным в публичной демонстрации нацистской символики мужчину, который разместил на странице в соцсети фотографию с поверженными фашистскими штандартами с Парада Победы 1945 года на Красной площади. Его оштрафовали на тысячу рублей, но впоследствии областной суд отменил это решение.
«На фото изображены поверженные штандарты, в этом нет пропаганды нацизма», — сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда.
В 2015 году суд в Смоленске приговорил журналистку к штрафу в 1000 рублей. Она опубликовала фотографии двора, в котором живет, сделанную во время нацистской оккупации, пишет BBC.
На снимке изображено построение немецкого воинского подразделения во время нацистской оккупации Смоленска, а в левой части фотографии — флаг со свастикой.
В начале сентября Фонтанка.ру сообщила, что в отношении жителя Новокузнецка возбудили административное дело за публикацию во «ВКонтакте» клипа группы «Красная плесень» «Гимн панков» 2005 года. В мультипликационном клипе есть свастика. По сюжету клипа, панки борются с нацистами и побеждают их.
В общей сложности с 2012 по 2017 год за демонстрацию нацистской символики были наказаны 6622 человека, пишет Медуза со ссылкой на доклад «Агоры».
Что нельзя делать в соцсетях, чтобы не попасть под статью о пропаганде нацизма?
- Нельзя публиковать и репостить материалы, которые каким-либо образом оправдывают нацистский режим и действия фашистской Германии во время Второй мировой войны. Не стоит публиковать критические и негативные материалы о роли СССР во время войны.
- Не стоит публиковать и репостить фотографии Второй мировой войны и другие изображения, относящиеся к этому времени. На них могут быть элементы нацистской символики.
- Нельзя публиковать и репостить любые изображения со свастикой и другими элементами нацистской символики.
Будут ли вносить изменения в законодательство?
В феврале 2018 года в Госдуму внесли законопроект, отменяющий административную ответственность за использование или демонстрацию нацистской символики без пропагандистских целей, сообщает Новая газета.
Автор законопроекта Антон Беляков предлагает внести данные поправки в статью 20.3 КоАП РФ, а также в федеральные законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».
Если примитивно объяснять, то законодатель допустил ошибку в разнице между союзом «и» и «или». Если бы написали, что пропаганда и демонстрация с целью пропаганды наказывается, то проблем бы не было. А так как наказывается пропаганда или демонстрация — это и создало правовую коллизию.
Согласно информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, проект находится на стадии предварительного рассмотрения.