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Жизнь

Законопроет о возврате «курилок» в аэропорты принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов, сообщил RT.

Курение.
Курение.
Михаил Хаустов

«Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма», — сказал глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Как отметил парламентарий, данный проект — это «закон о чистом воздухе». Глава транспортной полиции Олег Калинкин тоже поддерживает законопроект. По его словам, из-за того, что курильщикам сложно выйти за пределы большого аэропорта, зафиксировано много нарушений. За пять месяцев 2019 года выявлено 24 тыс. курильщиков, нарушающих общественный порядок.

В конце 2018 года комитет нижней палаты парламента по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении соответствующий законопроект. А в январе 2019 года Минздрав РФ предлагал Госдуме отклонить этот законопроект.

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