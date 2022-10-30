30 октября
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Жизнь

Закрыли сезон за полчаса. Алтайские грибники не устают находить новый урожай

Грибники Барнаула и Алтайского края могут найти грибы когда и где угодно — несмотря на холода. Грибной сезон закрыл урожай опят и подтопольников.

Закрытие грибного сезона
Закрытие грибного сезона
Грибники Барнаула и Алтайского края

Опытный грибник погулял всего полчаса по лесу и уже обеспечил двумя большими пакетами опят.

Не остались и без вкусных подтопольников. Подписчики сообщества собрали их большой красный тазик.

Однако холода уже дают о себе знать, и грибов становится меньше. Лес Павловского района уже не радует большим урожаем. Но все еще удивляет интересными «созданиями».

Закрытие грибного сезона
Закрытие грибного сезона
Грибники Барнаула и Алтайского края
Закрытие грибного сезона
Закрытие грибного сезона
Грибники Барнаула и Алтайского края

Лес возле поселка Жилино вдохновляет красотой, но не грибами. Здесь остались только древесные.

Закрытие грибного сезона
Закрытие грибного сезона
Грибники Барнаула и Алтайского края

Ранее жители Алтайского края собрали корзины и ведра вешенок и подтопольников.

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