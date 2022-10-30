Закрыли сезон за полчаса. Алтайские грибники не устают находить новый урожай

Грибники Барнаула и Алтайского края могут найти грибы когда и где угодно — несмотря на холода. Грибной сезон закрыл урожай опят и подтопольников.

Опытный грибник погулял всего полчаса по лесу и уже обеспечил двумя большими пакетами опят.

Не остались и без вкусных подтопольников. Подписчики сообщества собрали их большой красный тазик.

Однако холода уже дают о себе знать, и грибов становится меньше. Лес Павловского района уже не радует большим урожаем. Но все еще удивляет интересными «созданиями».

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