Закрыли сезон за полчаса. Алтайские грибники не устают находить новый урожай

Опытный грибник погулял всего полчаса по лесу и уже обеспечил двумя большими пакетами опят.
Не остались и без вкусных подтопольников. Подписчики сообщества собрали их большой красный тазик.
Однако холода уже дают о себе знать, и грибов становится меньше. Лес Павловского района уже не радует большим урожаем. Но все еще удивляет интересными «созданиями».
Закрытие грибного сезона
Грибники Барнаула и Алтайского края
Закрытие грибного сезона
Грибники Барнаула и Алтайского края
Лес возле поселка Жилино вдохновляет красотой, но не грибами. Здесь остались только древесные.
Закрытие грибного сезона
Грибники Барнаула и Алтайского края
Ранее жители Алтайского края собрали корзины и ведра вешенок и подтопольников.