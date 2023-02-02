2 февраля
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Жизнь

Закрывается затвор. Две фотовыставки в Барнауле, на которые нужно срочно успевать

Altapress.ru предлагает успеть до 5 февраля посетить в Барнауле две фотовыставки. Там можно посмотреть на лучшие снимки природы Алтая.

Выставка "Живая природа Алтая.
Выставка "Живая природа Алтая.
vk.com/gmilika

«Живая природа Алтая»

В финальную фотовыставку отобрали по 35 работ с каждого региона: Алтайского края и Республики Алтай.

Адрес: ул. Льва Толстого, 2, ГМИЛИКА

Время: чт с 11:00 до 19:00, пт с 10:00 до 18:00

Цена: от 20 руб.

Конкурсную выставку посвятили дикой природе Алтая, в особенности заповедным местам, в которых мало кому удастся побывать. Здесь можно часами рассматривать природу особо охраняемых территорий: заповедников, национальных и природных парков, заказников, памятников природы.

Выставка проходит до 5 февраля включительно. В пятницу, 3 февраля, в 15:30 в музее состоится церемония открытия, на которой жюри представит лучшие работы фотографов Алтая. А с 15:00 до 15:20 сотрудники Тигирекского заповедника проведут обзорную экскурсию.

Выставка &quot;Живая природа Алтая&quot;.
Выставка «Живая природа Алтая».
vk.com/gmilika
Выставка &quot;Живая природа Алтая.
Выставка «Живая природа Алтая.
vk.com/gmilika
Выставка &quot;Живая природа Алтая&quot;.
Выставка «Живая природа Алтая».
vk.com/gmilika

«Заповедными реками»

Адрес: ул. Льва Толстого, 2, ГМИЛИКА

Время: чт с 11:00 до 19:00, пт с 10:00 до 18:00

Цена: от 20 руб.

Эта фотовыставка приурочена к конкурсу «Живая природа Алтая" — 2022. «Заповедными реками» — внеконкурсный фотопроект, который подготовил Тигирекский заповедник.

Экспозиция рассказывает о двух самых главных заповедных реках края — своенравной Ине, скатывающейся с гор на юго-западе края, и Чумышу, который разрезает поперек Салаирский кряж.

Выставка открыта также до 5 февраля.

Выставка &quot;Живая природа Алтая&quot;.
Выставка «Живая природа Алтая».
vk.com/gmilika
Выставка &quot;Живая природа Алтая&quot;.
Выставка «Живая природа Алтая».
vk.com/gmilika
Выставка &quot;Живая природа Алтая&quot;.
Выставка «Живая природа Алтая».
vk.com/gmilika

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