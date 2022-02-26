Закроет ли Роскомнадзор доступ к Facebook для россиян

Роскомнадзор принял меры по защите российских СМИ и признал Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, сказано в Telegram-канале ведомства.

Все началось с того, что 24 февраля Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру».

Подобные действия запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Роскомнадзор в тот же день направил требования администрации Meta снять ограничения и объяснить причину их введения. Требования проигнорировали.

«25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России», — заявили в РКН.

По решению Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook с 25 февраля принимаются «меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика».

К слову, начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 подобных случая цензуры в отношении российских СМИ со стороны Facebook.

Ранее психологи посоветовали на время отказаться от соцсетей для снижения тревожности в связи с происходящими на Украине событиями.