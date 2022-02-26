26 февраля -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Закроет ли Роскомнадзор доступ к Facebook для россиян

Роскомнадзор принял меры по защите российских СМИ и признал Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, сказано в Telegram-канале ведомства.

Социальные сети. Facebook.
Социальные сети. Facebook.
CC0

Все началось с того, что 24 февраля Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Лента.ру» и «Газета.ру».

Подобные действия запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Роскомнадзор в тот же день направил требования администрации Meta снять ограничения и объяснить причину их введения. Требования проигнорировали.

«25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России», — заявили в РКН.

По решению Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook с 25 февраля принимаются «меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика».

К слову, начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 подобных случая цензуры в отношении российских СМИ со стороны Facebook.

Ранее психологи посоветовали на время отказаться от соцсетей для снижения тревожности в связи с происходящими на Украине событиями.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость