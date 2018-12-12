Закулисье: как снимают новогодние шоу на федеральных телеканалах

«Что на самом деле пьет массовка в новогодних телепрограммах, сколько за это платят и можно ли сфотографироваться с Басковым?», — в преддверии праздника интересуются многие телезрители.

Корреспонденты «Аргументов и фактов» подготовили репортаж с одного дня «телевизионного закулисья».

В кадре и за кадром

В кадре: 31 декабря, праздничный новогодний стол на федеральном телеканале. Оливье, селедка под шубой, шампанское. Соловьем заливается Филипп Киркоров и Ко.

За кадром: конец ноября. 10:50 утра, воскресенье. У проходной «Мосфильма» толпятся люди. Массовка ждет уже час, пока ей позволят войти в хоть как-то отапливаемый павильон.

Создание «новогодней картинки» длится минимум неделю. Съемки каждый день по 12−14 часов.

VIP-массовка и газировка

Людей для массовки отбирают заранее. Одни в кадре будут «сидеть напротив сцены» в красивых костюмах, «обсуждая» номера артистов и поднимая бокалы с шампанским. Это массовка так называемых «вип-диванчиков». Чтобы попасть в нее, нужно иметь телегеничную внешность и красивый костюм. Дамам — красивое платье.

После этого спецагенту, который проводит кастинг массовки, отправляется заявка с фото. А уже он отбирает наиболее «новогодних». Попадание на «вип-диванчики» дает не только появление в кадре во время программы, но и «бонусы» во время съемок. К примеру, в павильон пропустят без очереди. В любом случае во время съемок будут вежливы и заботливы. На диванах, как правило, сидят те, кто уже не первый раз в массовке.

Но шампанского выпить все равно не удастся: массовке наливают в бокалы лимонад. Платят 1000 рублей за съемочный день.

Эффект многолюдности

За VIP-массовкой есть «основная» часть, которая создает наибольшее количество шума и производит эффект многолюдности.

Здесь платят 700 рублей за день съемок, но и попасть сюда гораздо проще. В основном это пенсионеры. Молодежь есть, но немного.

Легкость попадания в эту массовку «компенсируется» отношением к ней — именно эти люди подолгу мерзнут, ожидая очереди, чтобы зайти в павильон.

На всех — одна комната, «гримерка». Около 25 «квадратов». Вещи кладутся на пол. Переодеться обязательно нужно — 12 часов на людей будут сыпать блестки и различную новогоднюю мишуру.

Появление звезды

Звезды на съемки приезжают для записи конкретного номера. Эпизод снимают около полутора часов. Это репетиция плюс «генеральная запись».

Филипп Киркоров в Барнауле. instagram.com/fkirkorov

Матерые «хлопальщики» знают, кто из артистов как себя будет вести. С массовкой, как правило, они не общаются. Сфотографироваться тоже не получится — телефон использовать нельзя, пишет mail.ru.

Филипп Киркоров приезжает больным и с плохим настроением. Но стоит включить камеры — «улыбается в 32 зуба» и выполняет указания режиссера. Николай Басков всем видом показывает скуку и раздражение. Читая текст, вставляет туда мат, из-за чего все переснимают четыре раза.

Николаю Валуеву удается зачитать текст с суфлера только с пятого раза.

Игорь Верник стал кумиром собравшихся, предложив снимать сразу, без репетиций, ссылаясь, что массовка устала.

Массовка и правда устала. Съемки заканчиваются после часа ночи. Снова на улице очередь — теперь за деньгами. Те, кто ушел до окончания съемок, денег не получают. Всем доплачивают по 200 рублей «на такси». Расходящаяся массовка вспоминает Верника, благодаря которому закончили «не после трех». Завтра, когда они придут снова, может так и не повезти.

Посмотрим в новогоднюю ночь на конфетти, лимонадное пиршество и улыбки этих людей. И послушаем песнопения звезд российского шоу-бизнеса.