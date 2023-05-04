4 мая
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Жизнь

Заложники дорожного бардака: разгневанный автомобилист высказался о пробке в Б. Ключах

Первого мая с семьей возвращался из Горного Алтая. Быстро объехали Бийск, поскольку про начало ремонта там коммунального моста знали из выпуска «Вестей». Несмотря на довольно большой трафик, быстро двигались к Барнаулу — все спешили вернуться домой. Как вдруг на непродолжительном четырехполосном расширении с раздельным движением в разные стороны за несколько километров перед Баюновскими Ключами машины встали в ступор.

Пробка перед Б. Ключами.
Пробка перед Б. Ключами.
Анна Зайкова

Далее до Б. Ключей добирались час. С нами в пробке стояли туристические автобусы, фуры. Тщетно пыталась пробиться в город скорая помощь.

Причина стала очевидна, когда с грехом пополам добрались до стометрового моста через Лосиху. Целых два (!) дорожника лениво встречали Первомай на рабочих местах. В противоположную сторону никакой пробки не наблюдалось. Все это мучение было создано искусственно, поскольку дорожники за реальным трафиком не следили.

А в это время мой товарищ, который телевизора не смотрел, благополучно заехал с Телецкого озера прямо в Бийск, и чертыхался, тщетно пытаясь выбраться из него.

«Наплевали они на нас, на своих горожан, на туристов, совсем не уважают людей», — позвонил он мне, костеря на весь свет дорожников и местные власти. — «Раньше они к людям как-то прислушивались, а теперь только к тому, что скажут сверху. А вверху, видимо, празднуют».

Наблюдая по дороге гигантские кучи песка и щебня, заготовленные впрок дорожниками для летних работ по расширению тракта, я подумал о том, как мы переживем этот сезон, что испытают многочисленные туристы, которые будут стремится на природу, если мы будем встречать и провожать их также, как в этот Первомай.

Здорово, что ремонтируют небольшой мост в Б. Ключах на оживленной трассе. Но когда это элементарное действие растягивается на недели при наличии ресурсов и современной техники, а люди попадают в пробки из-за того, что никто не следит за трафиком, это уже полный бардак.

И замечательно, что в Бийске наконец-то отремонтируют коммунальный мост. Но когда на въезде в город об этом предупреждает только один, честно скажу довольно большой, но не привлекающий внимание щит, извещающий о ремонте, это тоже бардак.

Бардак в головах чиновников и дорожников, которые не думали про нас, про людей. А если и думали, то как о чем-то второстепенном. О том, что проблема возникнет, предупреждал власти «Народный фронт». Отмахнулись, отписались, что все у них под контролем. Оказалось, что нет.

Грядут новые майские праздники. И снова потянутся машины и автобусы с туристами на природу. Успеют ли среагировать и сделать работу над ошибками дорожники и бийские власти? Или же пусть люди снова терпят?

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