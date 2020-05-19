Замдиректора алтайского агротехникума подозревают во взятке «в размере МРОТ»

Замдиректора подозревают в «получении должностным лицом взятки за незаконные действия».
«В апреле 2018 года заместитель директора получил от слушателя, получающего дополнительное профессиональное образование, взятку в размере 12 тысяч рублей за незаконные действия», — рассказали в СК.
Речь идет о выдаче «в нарушение установленного порядка свидетельства о прохождении обучения без фактического посещения занятий и сдачи экзамена».
По уголовному делу проводится весь комплекс следственных действий.
Ранее сообщалось про сибирскую таможенницу, получавшую шесть лет взятки, которые в общей сумме «смешные».