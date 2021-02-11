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11 февраля -24°C
Жизнь

Замдиректора школы обматерил педагогов и разорвал коллективный донос губернатору

В ХМАО заместитель директора школы устроил скандал с педагогами, которые написали на него жалобу, сообщает URA.RU со ссылкой на коллектив образовательного учреждения.

Донос.
Донос.
открытые источники в интернете

Инцидент произошел в городе Радужном в школе № 3, где замдиректора Владимир Зимин в очередной раз поругался с педагогическим составом.

Поводом для ругани послужила жалоба, которую написали преподаватели, чтобы отправить губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

Как пояснили изданию в школе, директора несколько раз увольняли, однако она восстанавливалась по решению суда. При этом Зимин сильно приближен к ней, поэтому «регулярно закатывает скандалы в коллективе».

«Учителя решили описать всю ситуацию и отправить жалобу на имя губернатора. Зимин об этом узнал, прибежал к завучу, где проходил сбор подписей, начал нецензурно выражаться, выхватил сам документ и порвал его», — описал произошедшее один из педагогов.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

После этого в школу вызвали полицию. В региональном МВД сообщили, что по данному факту проводят проверку.

Начальник управления образования радужной мэрии Надежда Мелкумова отметила, что это не первый громкий скандал с участием Зимина.

«Прошлым летом он уже угрожал персоналу физической расправой. За что ему было объявлено дисциплинарное взыскание. Но когда директор школы Малафеева в очередной раз восстановилась в должности, то она отменила этот приказ», — отметили в администрации города.

Сейчас власти ждут решение полиции. При этом заверили, жалобу на имя губернатора все же отправят.

Ранее в Омской области конфликт в здании комитета по образованию привел к поножовщине — секретарша набросилась на коллегу и вонзила клинок.

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