21 июня
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Жизнь

Заменить западный контент сериалами из восточных стран намерены российские онлайн-кинотеатры

Российские онлайн-кинотеатры намерены увеличить закупку фильмов и сериалов из восточных стран на фоне ухода мейджоров из США и ЕС, пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального продюсера видеосервиса Джаника Файзиева.

Шридеви, индийская актриса кино.
Шридеви, индийская актриса кино.
СС0.

«Это произойдет неизбежно, потому что у нас есть определенный бюджет на закупку контента. И в силу того, что мы не можем потратить его на европейское или американское кино, соответственно, будем больше тратить его на восток и Турцию», — подчеркнул Файзиев.

Также генеральный продюсер отметил — российские онлайн-кинотеатры и до этого сотрудничали с коллегами из Турции, Индии и Кореи, указывает bfm.ru. Однако теперь присутствие контента из восточных стран на платформах станет ощутимо больше.

Между тем в российских регионах кинотеатры закрываются и перестают работать по будням.

Что произошло

Ранее крупнейшие зарубежные студии, в том числе Walt Disney, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal, решили приостановить прокат своих релизов и временно прекратить свою деятельность в России.

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