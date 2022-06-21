Заменить западный контент сериалами из восточных стран намерены российские онлайн-кинотеатры

«Это произойдет неизбежно, потому что у нас есть определенный бюджет на закупку контента. И в силу того, что мы не можем потратить его на европейское или американское кино, соответственно, будем больше тратить его на восток и Турцию», — подчеркнул Файзиев.
Также генеральный продюсер отметил — российские онлайн-кинотеатры и до этого сотрудничали с коллегами из Турции, Индии и Кореи, указывает bfm.ru. Однако теперь присутствие контента из восточных стран на платформах станет ощутимо больше.
Между тем в российских регионах кинотеатры закрываются и перестают работать по будням.
Что произошло
Ранее крупнейшие зарубежные студии, в том числе Walt Disney, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal, решили приостановить прокат своих релизов и временно прекратить свою деятельность в России.