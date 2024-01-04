Замерзший малыш, баскетболист и догонялки с полицией. Что произошло на Алтае 4 января

В Республике Алтай молодая мать 31 декабря уехала встречать Новый год, оставив своих двухлетнего и четырехмесячного детей одних. Только 3 января их нашел родственник, зашедший проведать семью. Мать так и не вернулась к тому моменту. Младший ребенок насмерть замерз в холодном доме. Его двухлетнего брата доставили в больницу, теперь ему ничего не угрожает. На мать возбудили уголовное дело.

Несмотря на малоснежную зиму, в Алтайском крае приглашают прокатиться на самой длинной горке в России. Ее уже 13 лет заливают в селе Новоегорьевское Егорьевского района. Горка находится на территории турбазы "Ясная поляна", но кататься могут все, правда, только на специальных ледянках, прокат которых стоит 400 рублей в час. Зато длина горки — 400 м, а скорость спуска достигает 30 км/ч.

Мост через безымянный ручей отремонтировали в Алтайском крае за 54,4 млн рублей. Он находится на дороге Боровское — Серебренниково и соединяет три села. До реконструкции мост, как отмечают в Минтрансе, был аварийным, грузоподъемность была ограничена, а альтернативного проезда не имелось. Теперь же сооружение привели в порядок

Две легковушки до бамперов провалились под лед на Гилевском водохранилище в районе села Корболиха в Алтайском крае. Рыбаки приехали на неокрепший лед и, пока они отвлеклись на удочки, их машины чуть не стали приманкой для рыб. К счастью, людей внутри не оказалось, а не место прибыли сотрудники МЧС.

Сотрудники ДПС заметили в Барнауле подозрительную разбитую иномарку, а после того, как водитель на их глазах влетел в сугроб, решили остановить его. Однако 64-летний мужчина за рулем проигнорировал полицейских. Задержать его удалось только после погони. Выяснилось, что водитель был пьян. На него составили протокол об административном нарушении, а автомобиль отогнали на спецстоянкку.